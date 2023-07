Hatalmas bejelentést tett a NASA: itt vannak a pontos részletek

A NASA Perseverance marsjárója különféle szerves anyagokat fedezett fel nemrégiben a Marson, amelyek idegen élet létére utalhatnak.

A NASA marsjárója idegen élet nyomaira bukkant / Fotó: MTI

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy egy a korábban gondoltnál összetettebb rendszer létezhetett a bolygón. A kutatók különböző magyarázatokat találtak a szerves anyagok létezésére. Ide tartozik a víz-kőzet kölcsönhatások, a bolygóközi por vagy meteorok által okozott lerakódások is.

A tanulmány szerint a marsi szerves anyagok megismerése rávilágíthat a szénforrások elérhetőségére, ami hatással lehet a lehetséges életjelek felkutatására is. A marsjárón található Raman és Luminescencia for Organics and Chemicals (Sherloc) műszer az első olyan eszköz, amely lehetővé teszi a vörös bolygón található szerves molekulák és ásványok feltérképezését és elemzését.

A Perseverance 2021 februárjában landolt a Jezero-kráterben, egy ősi tómedence helyén, amely idegen élet nyomaira utalhatnak. Azóta a tudósok a kráterfenék geológiai felépítését kutatják a marsjáró fedélzetén található eszközök segítségével, amelyekkel képeket lehet készíteni és elemezni lehet a kőzeteket.