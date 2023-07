Figyelmeztetést adott ki a WHO: új, halálos vírust terjeszthetnek Európában a kullancsok

Rettenetes vírus terjed a világon, amelynek halálozási rátája 10 és 50 százalék között mozog, és amelyet immáron Európában is regisztráltak. Az orvosok arra hívják fel a figyelmünket, hogy nagyon figyeljünk a tünetekre, és azonnal értesítsük a hatóságot, ha észrevesszük magunkon a jeleit.

Gőzerővel vizsgálják a vírust, ellenszer azonban még nincs. Képünk illusztráció

A krími-kongói vérzéses láz (CCHF) Irakban és Namíbiában tört ki először, azóta pedig hosszú utat járt be, hogy Európába is elérkezzen. Már Spanyolországban is felütötte a fejét, így tehát hivatalosan is megjelent a kontinensünkön. A kutatók ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a klímaváltozás miatt gyorsabban fog terjedni. Elsősorban kullancsokon utazik a vírus, de terjedés esetén felgyorsul a tempója.

A krími-kongói vérzéses láz (CCHF) tünetei: fejfájás

magas láz

hát- és ízületi fájdalom

gyomorfájás és hányás

vörös szemek

kipirult arc

vörös foltok a szájpadláson

piros torok

Ha a betegség előrehalad, zúzódásszerű elszíneződések jelentkeznek majd bőrünkön, hangulatingadozásaink lesznek, és a betegség negyedik napjától kb. két hétig súlyos vérzékenység merülhet fel.

Az eddig dokumentált adatok alapján a halálozási ráta 10 és 50 százalék közé tehető, tehát egy igen veszélyes vírusról van szó. Elsősorban kullancscsípés által kaphatjuk el, de a fertőzött állati vagy emberi vérrel való érintkezés is utat enged a vírusnak. Ezért elsősorban az állattenyésztésben, mezőgazdaságban, húsiparban dolgozók vannak veszélyben, akik könnyedén érintkezhetnek fertőzött állatokkal.