Figyelem! Ezt tedd, ha nem akarod elveszíteni az emlékeidet a telefonodból

Az Apple cég figyelmezteti a felhasználóit, hogy nem sokára megszüntetik a My Photo Stream szolgáltatásukat. Ezzel megszűnik egy fotótároló applikáció, ami korábban nagy népszerűségnek örvendett, és amíg a frissebb társai (például az iCloud) át nem vette a helyét. A korábbi években így világszerte több millió ember tárolhatta a képeit, és ezzel a korábbi emlékeit a My Photo Stream fiókjában, amelyek most elveszhetnek örökre.

Az Apple törli az egyik legfontosabb alkalmazásának régi verzióját /Fotó: Shutterstock

A 2011-ben elindított alkalmazás 2023. július 26-án örökre becsukja kapuit. Amennyiben a felhasználók nem töltötték át a fényképeiket más alkalmazásokba is, vagy nem készítettek róluk biztonsági mentést, akkor örökre elvesznek ezek az emlékek.

Amennyiben egy Ön által készített fénykép még nincsen a telefonján, az iPadja, vagy iMacjén a könyvtárba is elmentve, csupán a My Photo Stream fiókjába, akkor győződjön meg róla, hogy átmentse az emlékeit az eszközén. A továbbiakban az iCloud Photos szolgáltatásokat ajánljuk a felhasználóink számára

- idézte az Apple közleményét a Metro magazin.