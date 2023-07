Fejlemény Maddie McCann ügyében: így rabolhatta el a rém a kislányt

Továbbra is rengeteg a kérdőjel Madeleine McCann elrablásával és halálával kapcsolatban. Hiába van a hatóságoknak gyanúsítottja, még nem kerülhetett pont az ügy végére, és sajnos nagyon úgy néz ki, jó ideig még nem is fog. Mint ismert, a zsaruk hosszú éveken át a sötétben tapogatóztak, mígnem kaptak egy fülest, hogy egy másik bűncselekményért jelenleg is börtönben ülő Christian Brueckner lehet az elkövető, aki állítólag Helge Buschingnak azt monda:

Maddie nem sikított.

Ez az egyetlen, rövidke mondat lehelt új életet a nyomozásba, most azonban úgy látszik, több részletet illetően is át kell írni az események eddigi feltételeztt forgatókönyvét.

A kislány holttest a mai napig nm került elő Fotó: MELANIE MAPS / AFP

Álkulccsal juthatott be Maddie elrablója

Eddig az volt a teória, hogy a jó mászóként ismert elkövető az erkélyen át juthatott be a spanyol szállásra, ahonnan elrabolta a kislányt, Busching azonban állítja: Brückner holmijait áttúrva egy zárfeltörő készlelet is talált, amivel gyakorlatilag mindenféle zárat ki lehet nyitni igen rövid idő alatt, így akár egy biztonsági zár sem állhatta a férfi útját. Azaz gyanítható, hogy mégsem az erkélyen keresztül érkezett azon a végzetes napon, hanem a zárat feltörve az ajtón át.

Ez az információ rendkívül fontos a nyomozás szempontjából, és sok mindenre magyarázatot ad: az ajtón át ugyanis észrevétlenebbül meg lehetett közelíteni az ingatlant – írja a Daily Star.