Egy anya legrosszabb rémálma: rákot diagnosztizáltak a 6 éves kisfiánál

Egy sydney-i édesanya megosztotta kisfia ritka rákdiagnózisának szívszorító történetét. A kisfiúnak életmentő májátültetése volt még csecsemő korában, most pedig lesújtó hír közöltek velük az orvosok.

Fotó: GoFundMe

Elena Reed kisfia, Nicholas epeúti atresia-val született, egy gyermekkori májbetegséggel, amely során elzáródik az epevezeték. Nicholas hónapokat töltött az intenzív osztályon, végül öthónapos korában májátültetésen esett át. A kisfiúnak azóta sem volt könnyű élete, számos szövődmény lett, több mint 100 kórházi kezelésen és több műtéten is át kellett esnie.

Idén júniusban aztán a most hatéves gyereknél agresszív és „késői stádiumú” transzplantációs rákot diagnosztizáltak. Az édesanya elmondta, hogy Nicholas hasfájásra panaszkodott, mielőtt a lesújtó hírt közölték velük.

"Magamat hibáztattam, azt hittem, lekéstünk valamilyen vizsgálatról, de visszanéztem és soha nem hagytunk ki egyetlen időpontot sem" - mesélte az édesanya.

A 45 éves nő elmondta, hogy az elmúlt hét különösen nehéz volt, mivel fia haja hullani kezdett a kemoterápia következtében.

„Olyan mély lélek – mondta Elena Reed. – Nagyon várta az iskolai szünetet. Az utóbbi időben teljesen jól volt, majdnem egy évig nem voltunk kórházban. Most pedig a rák már mindenhol ott van: a gyomrában, a belekben, a tüdejében. Két éves kezelésen esik át, beleértve a kemoterápiát és a sugárkezelést is. Van remény, de bonyodalmak is. Minden nap sírok."

Mivel Elena egyedül neveli három gyermekét, és jelenleg Nicholassal kórházban van, a család barátai adománygyűjtésbe kezdtek a GoFundMe oldalon.