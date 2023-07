"Csak szép csajok jöjjenek a milliókért" - megint kirobbant a botrány a Titan milliárdos áldozatának magyar származású mostohafia körül

Korábban egyszer már a fél világot magára haragította Hamis Harding, a Titan brit milliárdos áldozatának mostohafia, a magyar származású Brian Szász most lapot húzott tizenkilencre. Mint arról a Bors is írt, a fiatal hangmérnök a nevelőapja eltűnésekor azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy meghökkentő dolgokat posztolt közösségi oldalaira, miközben a világ egy emberként aggódott eltűnt mostohaapjáért: először egy koncert utáni buliból lőtt fel pár vidám fotót, majd az egyik oldalon vad flörtbe keveredett egy Only Fans modellel.

Hamis Harding krőzussá tette halála után a nevelt fiát, aki viszont arra panaszkodik, hogy még így sem kell a csajoknak - Fotó: Facebook

Miután kihúzta a gyufát, Szasz magyarázkodásba kezdett, majd inkább elhallgatott, még a közösségi oldalak egy részéről is törölte magát. Ez viszont már késő volt, ugyanis egy újabb vitatható Twitter bejegyzés miatt kirúgták munkahelyéről. A férfit ez sem hatotta meg, lazán odavágta: Harding halála után olyan gazdag lett, hogy úgysincs szüksége a munkára.

Persze ettől nem lett szimpatikusabb az emberek szemében, azonnal nekimentek, így megint letörölte magát több oldalról, és csak kis idő eltelte után, már sokkal jámborabban tért vissza. Az átmeneti nyugalom viszont, úgy tűnik, nem tartott sokáig, az elmúlt napokban ismét kitört a botrány a férfi megjegyzése miatt:

Twitter bejegyzésében ugyanis arra panaszkodik, hogy bár milliárdos, mégsem fekszenek le vele a nők:

Több millióm van, mégsem fekszenek le velem

- panaszkodott nyilvános írásában.

Mint mondta, már csak egy lányra vágyik:

Ennyi pénzem van, én pedig csak egy lányt akarok, akivel együtt lóghatok

- fogalmazott.

Az iránta érzett ellenséges hangulatot csak tovább növelte, hogy Szasznak ennyi nem volt elég, ugyanis hozzábiggyesztette:

csak a szép csajok jelentkezzenek be a milliókért:

Ne kérj tőlem pénzt, hacsak nem egy gyönyörű nő vagy

- szögezte le.

A furcsa bejegyzéseknek megint meglett az ára, a férfit elsöpörte a népharag és inkább törölte az írásokat, a korábbiakhoz hasonlóan megint magyarázkodni kényszerült:

- A tweetjeim célja, hogy egy stresszes napon egy pillanatra megnevettessek mindenkit - idézte a New York Post. Hát, úgy tűnik, az össznépi kacagás ezúttal elmaradt.