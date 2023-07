"Élje csak le az életét a sitten" - többször megpróbálta, mégsem lett öngyilkos a XIII. kerületi gyilkos

Mint arról a Bors is írt, öt napos rejtőzködés után fogták el a XIII. kerületi brutális gyilkosság elkövetőjét, T. Róbertet. Ismeretes, a férfi csütörtökön végzett barátnőjével, M. Petrával, majd elmenekült. A szomszédok szerint a gyilkosságot hajnali négy körül heves vita előzte meg, a lépcsőházban furcsa, dobogó hangokat is hallottak.

A férfi a gyilkosság után innen, a Véső utcai házból az Aquincumhoz ment, aztán a Római-parton rejtőzködött - Fotó: Bors

Később aggódni kezdtek a hirtelen beállt, hátborzongató csendre, ezért felcsörögték Petrát, mikor pedig a nő nem vette fel a készüléket, hívták a zsarukat, akik éjjel törték be az ajtót. Azonban a Metropol korábbi információi szerint Róbert maga is felhívta a zsarukat tette után, emellett pedig egyik ismerősének is üzenetet küldött, amiben leírta: szörnyű dolgot tett.

A férfit végül több napos hajtóvadászat után a Római parton találták meg, ápolatlanul.

A férfi messziről szaglott, és bár sérülés nem volt rajta, ruházata és külseje is ápolatlan volt, vélhetően abban a ruhában kapták el, amelyikben elmenekült.

A férfi hat napig csövezett a Római-parton, közben többször próbálkozott öngyilkossággal

Nem csoda, ugyanis kiderült, hogy Róbert napokig egy romos épületben húzta meg magát. Információink szerint a közelben pár épület ugyan van a romtól nem messze, de nem túlzottan forgalmas környék, nagy része bokros és fás, míg másik oldalán társasházak ablakaiból lehet rálátni.

A Budapesti rendőr-főkapitányság elmondta, hogy a férfi a kihallgatásán mindent beismert, teljes körű vallomást tett, így indítványozták letartóztatását. Hozzátették, tette után többször is megpróbált öngyilkos lenni:

először az Aquincumhoz ment, ahonnan egy közeli hídra sétált, onnan akarta levetni magát, elmondása szerint többször is, de végül egyik alkalommal sem tette meg, inkább elrejtőzött.

A rendőrök azt is elárulták: a férfi a gyilkosság után még visszatért egyszer a tett színhelyére:

- Miután a bűncselekményt elkövette, és elmenekült, az utcára kilépve észlelte, hogy esik az eső. Visszament és magához vett egy esernyőt

- mondta Csécsi Soma, a Budapesti rendőr-főkapitányság szóvivője.

Petra ismerősei még mindig nem ocsúdtak fel a sokkból:

- Erre már nem is tudok, mit mondani, annyira hátborzongatóan pofátlan, hogy még vissza is ballagott, mintha csak a közértbe indult volna, és úgy felejtette volna fent az ernyőjét

- háborgott lapunknak a nő egyik ismerőse.

- Tudják, mit? Most biztos sokan mondják, hogy bár sikerült volt neki az öngyilkosság. Én nem bánom, hogy nem sikerült. Élje csak le így, rácsok mögött az egész életét, és közben folyamatosan az járjon a fejében, amit tett

- mondta.