A budakeszi családnak semmije se maradt: Péter otthagyta az egyetemet, hogy saját kezével építse újra a szülői házat

Az egyetemi tanulmányok végzése helyett tetőszerkezetet ácsol és fest az a fiatal férfi, aki saját kezével építi újra Budakeszin lévő szülőházát, amely szándékos gyújtogatás következtében égett le. A családnak semmije nem maradt a történtek után. A munkálatok most már jól haladnak, Péter július közepére szeretné tető alá hozni a falakat.

Egy bérlő bosszúból gyújtotta fel a Rózsa utcai panzió kertjében álló lakókocsit, a tűz pedig átterjedt négy ingatlanra is. A férfi nem fizette a bérleti díjat, ezért mennie kellett. A panzió munkásszállóként működött, emiatt éltek többen a házban. A panzióról terjedt át a tűz a szomszédos ingatlanokra. Körülbelül 30 ember maradt otthon nélkül.

„Már jópáran tudjátok, hogy apukám, keresztanyukám, majd később az én szülőházam is egyben, ma, azaz 2022. április 21-én délután porig égett egy szomszédban történő szándékos gyújtogatás következtében. Nincs mit szépíteni ezen” – írta a Facebookon az egyik vétlen tulajdonos.

„Nekem csak a gyerekkorom égett bent a cuccaimon kívül, nagymamámnak az egész élete. Ritkán van ilyen, de tegnapelőtt este lapozgattuk együtt a legrégebbi fotóalbumait"

– folytatta a bejegyzést.

„Az autók közt rohantam Budakeszi főutcáján, mire hazaértem, nagymamámat pont kihozták az égő épületből, addigra nem csak a tuja égett. Nagymamámat unokaöcsém és barátnőm segítette a lépcsőn az emeletről, de addigra már robbantak be az ablakok körülöttük. Nagymamámnak mindene odalett. Dühös vagyok arra a félkegyelműre, aki a lakókocsikat kezdte gyújtogatni a szomszédban, meg magamra is, hogy nem voltam időben itthon, hogy legalább pár fényképet megmentsek. Közben hálás is vagyok, mert az élete mindenkinek megmaradt” – írta akkor a fiatal fiú.

„Már csak fél évem volt hátra a gépészmérnöki karon, de most a házon kell dolgoznom”

– nyilatkozta Péter, aki február óta szinte csak az építkezéssel foglalkozik. „Ha a kezembe adnak egy kalapácsot, nekiállok dolgozni vele. Most éppen az ácsmunkáknál és a bádogozásnál tartunk, de a ház egyelőre lakhatatlan” – tette hozzá. A család jelenleg albérletben él: az egyik utcabélijük ajánlotta fel nekik, hogy beköltözhetnek az üresen álló épületbe.

„Július közepére szeretném tető alá hozni a falakat, de borzasztó a drágaság még úgy is, hogy mindent mi csinálunk. Legalább 80 millió forintba kerül" – mondta a fiatalember, aki nem szeretne pénzt kérni senkitől. Hálás azoknak, akik a bajban anyagilag segítették őket, de most már a munkán van a hangsúly. Elindította saját vállalkozását az építőiparban: házakat, lakásokat újít fel, és amikor azzal a munkával végez, folytatja ugyanazt a sajátjában.

