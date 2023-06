Meglepő titkokat árult el élete utolsó interjújában a tragikusan elhunyt Szvoboda Bence

A tragikus balesetben elhunyt Szvoboda Bence élete egyik utolsó interjúját halála előtt néhány héttel, a Sonline stábjának adta. A beszélgetésben a motokrosszos a kitartásról, a céljairól, illetve szüleiről beszélt. Szvoboda Bence 2019-ig folyamatosan versenyezett, aztán bejött a covid. Mivel rossz volt a válla, meg kellett operálni. A járvány miatt a műtét is csúszott, így nem tudott felkészülni, és a csapata körül is voltak gondok. Minden összekuszálódott, ezért úgy döntött, hogy a 2020-as szezonban nem indul. A sikeres orvosi beavatkozást követően egy műszaki hiba következtében elesett a motorjával. Akkor több csigolyája eltört. Előtte soha nem szenvedett gerincsérülést.

A versenyzés volt az élete Fotó: Szvoboda Bence Youtube-csatornája

Amikor kérdés, hogy valaki képes lesz-e egyáltalán felállni és tolókocsiba kényszerülhet, az elgondolkodtatja az embert. Tartottam egy kis szünetet, de végül arra jutottam, hogy a rehabilitáció után újra motorra ülök és a versenyzést sem hagyom abba.

Egy edzés alkalmával letalpaltam a jobb lábammal, és elszakadt a keresztszalagom” – idézte fel a súlyosabb baleseteit, és megjegyezte, hogy az ilyen jellegű sérülések más sportágakban a versenyzői pályafutások végét eredményezik, de neki sikerült magát újra formába hoznia.

A riporteri kérdésre, mi adott erőt Bencének ahhoz, hogy újra és újra visszatérjen, gondolkodás nélkül válaszolt:

„Nem szerettem volna úgy abbahagyni a karrieremet, hogy a több sérülés után egy kudarccal zárom le. Úgy voltam vele, hogy most tudom megcsinálni, 5-6 év múlva már hiába gondolkodnék azon, de jó lett volna máshogy döntenem. Belegondoltam, hogy sok év elteltével mire szeretnék visszagondolni. Éreztem magamban, hogy van erőm. Hogy honnan, az nagy kérdés. Minden sérülés más. Ha valaki tudja, hogy két hónap múlva versenyezni fog, az egy konkrét cél, de én azt sem tudtam, hogy mi lesz egy év múlva. Hinnem kellett saját magamban” – magyarázta Szvoboda.

Lehajtottam a fejemet és tudtam, hogy ez a dolgom. Tudtam, hogy fel akarok épülni, fel akarok ülni a motorra, versenyezni akarok. Nagyon nehéz volt. Talán az elmúlt három évben volt a legtöbb mélypont az életemben

– mondta.

Bence a beszélgetés során arra is kitért, hogy a pályafutása során közel 20 műtétje volt. Ez azt jelenti, hogy ugyanennyi rehabilitáción is részt kellett vennie. Szvoboda a versenyzés mellett edzősködött is. A kérdésre, hogy motiválja-e a gondolat, hogy átadja a tudását a fiatalabbaknak, kifejtette, hogy elismerésnek tartja, ha mások odafigyelnek arra, amit mond. A versenyző kitért rá, hogy mekkora különbség lehet egyes versenyzők anyagi háttere, vagyis támogatottsága között. Ezt azért tartotta fontosnak, mert teljesen más a helyzete annak a versenyzőnek, aki hetente egyszer tud kimenni a pályára, mint annak, aki folyamatosan készülni tud. Az ő családjának egy élelmiszerüzlet biztosította a megélhetést.

Én nem nagy költségvetéssel kezdtem motorozni. A szüleinek meg kellett szakadnia. Én igazából a versenyeken edzettem.

Szvoboda Bence a terveivel kapcsolatban elmondta, hogy még 3-4 évig szeretett volna versenyezni.

Bizakodó vagyok. Most aktív versenyzőként, de később az edzősködéssel is komolyabban szeretnék foglalkozni.

A sportoló végül elárulta, hogy a magánéletében nem szokott motorozni. Mi több, jogosítványa sincs motorra, csak autóra.