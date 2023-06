Napelempiac: pénzben mérhető az új technológia előnye

Izgalmas dolgok várhatóak a magyar napelempiacon! Az új technológia tovább csökkentheti a napelem-beruházások megtérülési idejét, ugyanakkor sok múlik azon, milyen feltételekkel szűnik meg a betáplálási stop Magyarországon. Vácz Ádám, a Sunova Solar hazai kereskedelmi igazgatója a Világgazdaságnak kiemelte, az Európai Unió egyre több pénzt áldoz a nap- és szélenergiára, hogy növelje függetlenségét – a jelenlegi piaci környezetben a legfontosabb szektorbeli cégek mind nagyon készülnek a jövő heti müncheni InterSolarra.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság



A portál idézi Vácz Ádámot, aki hangsúlyozza, idén nyáron sok minden eldőlhet a magyarországi napelempiacon.

– Megtudjuk a szaldó és a bruttó elszámolás alakulását, az új árazást, szeptemberben pedig azt is, mely régiók mentesülnek a betáplálási stop alól. Szeptemberben nagyon megindulhat a lakossági szektor – jelentette ki a Világgazdaságnak Vácz Ádám. A Sunova Solar hazai kereskedelmi igazgatója hozzátette, ha véget ér az Európában – ebben a formában – egyedülálló tiltás, 40 ezer lakossági rendszer várhat telepítésre.

A szakértő szerint a 2016-ban alapított Sunova Solarnak jó esélye lehet a lakossági megrendelésekért zajló versenyben. Ezt azzal indokolta, hogy a szektorban tevékenykedő cégek igyekeznek specializálódni, a Sunova Solarnak pedig fontos szegmense a lakossági piac, ezért is fókuszál a háromfázisú hibrid inverterekre.

Nyolcról öt évre csökkent a megtérülési idő

– Amiben versenyelőnyünk lehet, hogy egy csomagban tudjuk kínálni a paneleket, az invertert és az energiatárolót is, erre kevés gyártócég képes Magyarországon. Ez a megoldás nagyobb energiafüggetlenséget jelenthet a vevőnek, hiszen első lépésben azt használja, amit megtermel épp, másodikban azt, amit magánál tárol, és csak harmadikként kell vásárolnia az energiaszolgáltatójától – jegyezte meg Vácz Ádám, akinek számításai szerint a lakosságnál a korábbi nyolcról öt évre csökkent a megtérülési idő még a betáplálási stop előtt. Hogy ez nő vagy csökken a piac megnyitását követően, az majd az új feltételektől függ.

Az Európai Unió nem hagyná Kínára a napelemgyártást

A vállalkozásoknál korábban mindenki a pályázatok megjelenésére várt, ám ezek a támogatások az uniós források hiányában jelenleg nincsenek. Ugyanakkor a szerződéses energiaárak közben elszabadultak, a cégek már külső segítség nélkül is sorra telepítik a napelemeket, így ezen a területen is nagy fellendülés várható.

– Az Európai Unió az orosz–ukrán háború kirobbanása óta sokat fektet a nap- és szélenergia támogatásába, hiszen ez erősíti az energiafüggetlenségét. Sőt, most már a napelemgyárak építését is finanszírozza, mert nem akarja megadni a lehetőséget, hogy kizárólag Kína kezében legyen a gyártás – magyarázta a kereskedelmi igazgató. Vácz Ádám megjegyezte, a problémák hasonlók, mint Magyarországon, hiszen a hálózat egyelőre a kontinens számos területén nem elég fejlett a napenergia ilyen mértékű befogadására.

Óriási az igény a napenergiára az öreg kontinensen

Vácz Ádám kiemelte, Európa a világ napelemgyártásának első számú felhasználója, nem véletlen, hogy a Sunova Solar – amely Kínában és Vietnámban üzemeltet gyártóegységet – mindössze egy éve kezdte meg a terjeszkedését a kontinensen, de máris külön raktára van Olaszországban, Spanyolországban, miközben jókora készlettel rendelkezik Hollandiában és Lengyelországban is. Európán kívül pedig példaként említette, hogy értékesített mennyiség tekintetében a hetedik a világ egyik leggyorsabban növekvő piacán, Brazíliában.

Az idei első negyedévben összességében csaknem 2,5 gigawatt kumulatív napelemmennyiséget szállított világszerte, az év második felére pedig 10 gigawattnyi teljes napelemmodul-gyártási kapacitással rendelkezhet.

Izgalmas bejelentések várhatók a müncheni InterSolaron

A jelenlegi helyzetben a gyártók és forgalmazók gőzerővel készülnek a június 14. és 16. között Münchenben megrendezésre kerülő InterSolarra, amelyen összesen 2400 cég mutat be napenergiával kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat. A többség nagy durranással várja az érdeklődőket, így tesz a Sunova Solar is, amely június 14-én leplezi le három új, nagy hatékonyságú modulját, emellett Németországban mutatja be az európai lakossági piacra szánt háromfázisú invertereket és akkumulátoros tárolási lehetőségeket.

Pénzben mérhető az új technológia előnye

Vácz Ádám a technológiai újításokkal kapcsolatban a Világgazdaságnak elmondta, a közelmúltban a napelemek új technológiája vált elérhetővé az iparágban: a TOPCon (Tunnel Oxide Passived Contact) esetében a napelempaneleket úgy tervezték, hogy növeljék a modulok teljesítményét és tartósságát a PERC (Passivated Emitter and Rear Contact) technológiához képest. Az új megoldás a számítások szerint a villamos energia kiegyenlítésének költségét 10,3 százalékkal, a telepítési területet pedig 5 százalékkal csökkenti, 1,2 évvel lerövidítve a beruházás megtérülési idejét. A szakértő úgy véli, a gyártási oldalon a TOPCon folyamata nem áll messze a PERC panelekétől, a gyártósorok két további szakasz hozzáadásával alkalmazkodhatnak a TOPCon-termeléshez.