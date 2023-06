Újra összerakják a tragikus sorsú Titan tengeralattjárót – emberi maradványok kerültek elő a roncsokból

Öt ember, köztük egy 19 éves fiú vesztette az életét a Titan mélytengeri búvárhajón, mely a Titanichoz szállított volna utasokat, ám először nyoma veszett, majd pedig – nagy valószínűséggel – összeroppant a víznyomás miatt. A roncsok egy részét már megtalálták, sőt, szerdán ki is emelték a vízből. Az orvosszakértők úgy vélik, emberi maradványokra bukkanhattak a kiemelt darabokban, melyeket ezt követően alapos vizsgálatnak vetnek alá.

Kiemelték a Titan megtalált roncsait Fotó: MTI

Újra összerakják a szakétők a Titant

A Daily Star a roncsok kiemelése kapcsán arról ír: a minitengeralattjáró darabjait a szakemberek újra össze fogják rakni, azért, hogy pontosabb képet kaphassanak a tragédiáról, arról, hogy mi is történt, és persze arról, hogy miért következett be mindez. Az egyébként alighanem magukat a szakértőket is meglephette, hogy ilyen nagy darabokat sikerült eddig kiemelni a tengerfenékről, többen ugyanis úgy vélték, hogy a Titan sokkal kisebb darabokra hullott szét, és sokkal több eleme semmisült meg szinte teljesen a mélyben. A kiemelt elemek azonban nem csak titánból készült, és így rendkívül ellenálló darabokat tartalmaznak, de például kábelezéseket is.

Ha sikerül feltérképezni pontosan, hogy zajlott le a tragédia, azzal a későbbi hasonló esetek lesznek megakadályozhatók.