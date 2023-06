„Lefeküdtem a férjem apjával, és most testvéreket szülök neki”

Egy 22 éves nő ikreket vár a férje apjától, amiért rengeteg kritikát kapott, de most mindent tisztázott.

Szerelmesek vagyunk, és még soha nem voltam ilyen boldog

- mondta a The Sunnak Stephanie Fuller. A kismama azután szólalt meg, hogy férje, Declan Fuller felrobbantotta az internetet a sztorijával. A férfi azt állította, hogy látta feleségét egy babamonitoron keresztül, amint beosont az apjához a hálószobába egy délutáni szexre.

Darren látta, hogy nem jó a házasságunk a fiával. Azzal kezdődött, hogy védelmező volt velem, és onnantól alakultak ki az egymás iránti érzelmeink

- mondta a fiatal nő. Hozzátette, apósával egymásba szerettek. Azt azonban tagadta, hogy Declan bármikor is látta volna őket szeretkezni délután, egy babamonitoron keresztül.

Bementem a hálószobába, és Darren mellett feküdtem az ágyon, de nem történt semmi. A Simpson családot néztük a hálószoba tévéjén, és egy idő után elaludtam

- tisztázta Stephanie. Azt mondta, hogy csak azután jött össze Darrennel, hogy elváltak a férjével. Hozzátette, hogy a 22 éves korkülönbség nem jelent problémát, és az együttélésük során egyszer sem veszekedtek. Az ikreket nem tervezték, és mindketten megdöbbentek, amikor megtudták, hogy terhes.

Nem hittem el. Hét tesztet végeztünk, és mindegyik pozitív lett. nagyon boldog voltam. A jövőnk izgalmas, alig várjuk, hogy megérkezzenek az ikrek

– mesélte.

Stephanie-nak és férjének egyébként született egy gyermeke, Willow. Így az ikrek nemcsak Declan féltestvérei lesznek, hanem Willow testvérei és egyben az unokaöccsei/unokahúgai is. Darren pedig most már nemcsak Willow nagyapja, hanem a mostohaapja is.