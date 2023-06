Kik nézték ki maguknak Donáth Annát?

Donáth Anna, aki a családi hagyományoknak megfelelően ma is internacionalista-globalista érdekek mentén politizál. A Magyar Nemzet sorra vette a Donáth család múltját, valamint a Momentum jelenlegi elnökének nemzetközi, illetve hazai szerepvállalását a bevándorláspárti álláspont érvényesítésében, a genderideológia melletti kiállásban, az Európai Egyesült Államok koncepciójának támogatásában és a Magyarország elleni brüsszeli támadásokban. Moszkva után Brüsszel és Amerika szolgálatában.

A régi kommunista családi örökség és a világnézeti azonosság Donáth Anna személyében folytonosságot biztosít az egykori internacionalista kommunisták és mai szellemi utódaik között. A globális baloldali hálózat által kiszemelt új generációs politikus, a Momentum jelenlegi elnöke teljesen megfelel azoknak az elvárásoknak, amiket a dollárbaloldal elsősorban amerikai finanszírozói támasztanak. Donáth elkötelezett internacionalista, holland férje van, az Európai Bizottságnál gyakornokoskodott, Amszterdamban is folytatott egyetemi tanulmányokat, dolgozott Soros György által támogatott NGO-ban is, nyíltan bevándorláspárti, LMBTQ-lobbista, és rendszeresen szavaz Magyarország érdekei ellen az Európai Parlamentben. Mindez kiváló ajánlólevél azoknak, akik a nemzetállamok jelentéktelenítésével egy brüsszeli központú európai birodalom létrehozásán dolgoznak.

Az illegális kommunista mozgalomtól Rákosi titkárságáig

A Momentum elnökének eddigi pályafutását és a Donáth család múltját behatóbban vizsgálva válik igazán érthetővé, hogy milyen motivációs tényezők irányítják a politikus pályafutását, illetve az is jól látható, miként próbálja befolyásolni a belpolitikai viszonyokat a globális hálózat.

Érdemes elsőként felidézni Donáthék régmúltját, visszatekintve egészen a Rákosi-korszakig. Donáth Anna olyan családból származik, amely generációk óta a baloldali elithez kötődik. Nagyapja, Donáth Ferenc korán elkötelezte magát a marxista világnézetnek, Budapesten bekapcsolódott az egyetemi kommunista sejt munkájába, az 1932-es, tandíjreform-mozgalomnak álcázott megmozdulásnak az egyik vezetője volt, csakhamar pedig az egész fővárosi felsőoktatási kommunista csoport főszervezője lett.

Rajk László javaslatára 1934-ben „Kopasz” fedőnéven felvették az akkor földalatti, azaz illegális kommunista pártba.

Érdekes párhuzam Donáth Anna és Dobrev Klára családi hátterében, hogy Gyurcsány Ferenc feleségének nagyapja, Apró Antal szintén az illegális kommunista mozgalom tagjaként kezdte pályafutását, majd Budapest szovjet megszállása után, 1945-től mindketten bekapcsolódtak a Magyar Kommunista Párt (MKP) működésébe, és fontos szerepet töltöttek be a bolsevik típusú diktatúra kiépítésében. Apró és Donáth 1949 és 1951 között a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagjai is voltak. Donáth Ferenc 1948 januárjától egészen 1951 februárjáig Rákosi titkárságvezetőjeként a rettegett pártfőtitkár „szeme és füle” volt. Erről az időszakról később, 1967-ben úgy nyilatkozott: „A legtöbb vezető szervben részt vettem, ez azt célozta, hogy […] olyan testületekben, amelyekben Rákosi nem tudott részt venni elfoglaltsága miatt, ott helyette megjelenjek, és ezeknek fontosabb döntéseiről vagy pedig személyes benyomásaimról is informáljam”.

Saját elvtársai vetették börtönbe

Később megtört a bizalom, és 1951 elején Donáthot elnyelte az a gépezet, amelynek addig ő maga is működtetője volt: elvitte az ÁVH. Az év végén az egykori hazai kommunisták elleni főperben 15 évi börtönre ítélték. Az 1956-os forradalom leverését követő Nagy Imre-perben 1958-ban 12 év börtönre ítélték, mint másodrendű vádlottat, de két év múlva egyéni kegyelemmel szabadult Vásárhelyi Miklóssal együtt. Létezik olyan feltételezés, hogy Donáth és Vásárhelyi, akik mindketten illegális kommunisták voltak (utóbbi 1938-tól Debrecenben, aztán Budapesten tevékenykedett), majd Nagy Imre közvetlen környezetéhez tartoztak, megjárták Snagovot, azért élhették túl az 1958-as pert, mert a szovjet titkosszolgálatok emberei voltak.

A rendszerváltás előtti években Donáth Anna nagyapja az SZDSZ alapítóinak egy jelentős részével mozgott együtt. Két alkalommal is aláírta a Charta ’77 melletti szolidaritási nyilatkozatot, részt vett az 1982-es Bem téri tüntetésen, és személyesen terjesztette a Beszélő című liberális folyóiratot, amelynek 1983-ban kiadott ’56-különszámát ő javasolta elkészíteni. Donáth Ferenc személyét az egykori ötvenhatosok, a népi-nemzeti és a „demokratikus ellenzék” is elfogadta.

A kétkulacsos politika mestere

Donáth Anna apja, Donáth László, evangélikus lelkész, a rendszerváltás után 1994 és 2010 között – párton kívüli jelöltként - az MSZP országgyűlési képviselője volt, emellett a balliberális értelmiség egyik meghatározó alakjaként véd- és dacszövetséget alkot Gyurcsány Ferenccel. A DK elnöke még 2003-ban a baloldal moralitásának nevezte Donáth Lászlót, aki 2011-ben aláírta a bukott miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztése ellen tiltakozó nyílt levelet. Ennek fényében nem meglepő, hogy információink szerint a Donáth család, így Donáth Anna is régóta bejáratosak az Apró-villába, baráti viszonyban vannak Gyurcsánnyal és Dobrev Klárával.

Donáth László egyébként a balliberális oldal összes erőközpontjában egyaránt otthonosan mozgott. Evangélikus lelkészként a liberális értelmiség meghatározó tagja volt, de közben az SZDSZ helyett az MSZP-frakcióban politizált. Az sem zavarta különösebben, hogy 1994 és 1998 között az a Horn Gyula miniszterelnök volt a szocialisták első számú politikusa, aki 1956-ban Donáth apjával ellentétes oldalon állt.

Donáth Lászlót 2021-ben egy zaklatási ügyben előbb másfél év szabadságvesztésre – aminek végrehajtását két és fél év próbaidőre felfüggesztették –, majd ezt enyhítve pénzbüntetésre ítélték. Később hatályon kívül helyezték a döntést, és új eljárás indult, amelyben a napokban született újabb elsőfokú ítélet. A bíróság bűnösnek mondta ki az egykori szocialista politikust, kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett szeméremsértés és testi sértés vétségében, emiatt pedig egymillió forintos pénzbírságra ítélték.

A zaklatási botrányok elítélésében korábban aktív Donáth Anna – súlyos kettős mércét alkalmazva – a kezdetektől hallgat apja ügyében.

Másodszor is ítéletet hirdetett az első fokon eljáró Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság a volt evangélikus lelkész, Donáth László ügyében − hívta fel a figyelmet a Mandiner. A bíróság ugyanis ma kihirdetett ítéletében

bűnösnek mondta ki az egykori szocialista politikust, kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett szeméremsértés és testi sértés vétségében, emiatt pedig egymillió forintos pénzbírságra ítélték.

A bíróság bizonyítottnak találta azt a vádat, hogy Donáth László szexuálisan közeledett a sértetthez, ajánlatokat tett neki, sőt fogdosta. Ugyanígy az is bizonyítást nyert, hogy a konkrét konfliktus kapcsán a volt politikus valóban fojtogatta a sértettet. Az ügyészség három nap gondolkodási időt kért, a védelem fellebbezett az ítélet ellen.

Mint arról lapunk is beszámolt, a volt MSZP-s országgyűlési képviselő, evangélikus lelkész botránya 2019 augusztusában robbant ki, amikor napvilágot látott, hogy több nőt is szexuálisan zaklathatott az egyik budapesti szeretetotthonban. Egy sértett feljelentést is tett, és az ügy egyszer már el is jutott a bíróságig. 2021 őszén Donáth Anna édesapját első fokon csak pénzbüntetésre ítélték, ám a döntést megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezték és új eljárást rendeltek el.

Találkozót szervezett Pankotai Lilinek és a tüntetésen részt vevő diáktársainak Vera Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője. Donáth szerint Pankotaiék részletesen beszámoltak arról, hogyan bánik a magyar kormány a jövőjükért küzdő diákokkal. Jourová elmondta a diákoknak, hogy bár szorosan nyomon követik a magyarországi eseményeket, döbbenettel hallgatta a történeteiket. Nehéz elhinnie, hogy ma az Európai Unióban megtörténhet olyan, hogy az oktatásért tüntető fiatalkorú diákokat könnygázzal fújnak le, gumibottal vernek és rendőrségi intézkedés alá vonnak – számolt be az alelnök szavairól Donáth Anna.

Mint tájékoztatott, Jourová biztosította a diákokat az Európai Bizottság támogatásáról és arról, hogy az elmúlt hetek eseményeit is részletesen ki fogják vizsgálni. A momentumos képviselő hozzátette: a magyar oktatás súlyos válságban van, amit a diákok az Európai Bizottság alelnökének tartott személyes beszámolón is alátámasztottak. Ezért kérte azt pár napja a bizottságtól, hogy kössék a magyar oktatás reformjához az EU-s pénzek kifizetését – hangsúlyozta. Bejegyzése végén Donáth Anna kijelentette: