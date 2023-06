Halálos tragédia, kisiklott és lezuhant egy 30 méter magasan futó hullámvasút

Kisiklott egy hullámvasút vasárnap a stockholmi vidámparkban, egy ember életét vesztette, és többen megsérültek - közölte a Gröna Lund parkot üzemeltető cég szóvivője, Annika Troselius.

W parku rozrywki Grona Lund w Sztokholmie doszło do tragicznego wypadku. W wyniku wykolejenia kolejki górskiej „Jetline” zginęła jedna osoba, a kilkoro dorosłych i dzieci zostało rannych. Park został natychmiast zamknięty pic.twitter.com/w0IwiXkemm — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) June 25, 2023

"Ez felfoghatatlanul tragikus és borzalmas" - tette hozzá Troselius a svéd hírügynökség jelentése szerint.

A rendőrség szerint hét embert, köztük gyerekeket kellett kórházba szállítani.

"Egy kocsi kisiklott a sínekről, és lezuhant. Emberek ültek rajta" - számolt be a történtekről az SVT svéd köztelevízió egyik riportere is, aki véletlenül éppen a baleset helyszínen tartózkodott. A mentési munkálatok megkönnyítésére kiürítették a vidámparkot. A mentőszolgálat és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, s egy helikoptert is bevetettek.

A park tájékoztatása szerint a Jetline nevű hullámvasút 90 kilométer óránkénti sebességgel száguld egy 800 méter hosszú, helyenként 30 méter magas hullámpályán. Évente mintegy egymillióan próbálják ki.