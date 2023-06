"Csak üresség és fájdalom maradt utánad" – százak gyászolják a vízbe fulladt Alexet

Szomorú eseményeket hozott a nyár első igazán forró júniusi hétvégéje. Két nap alatt két férfi is vízbe fulladt. Egyikük, egy külföldi, a budakalászi Lupa tóban lelte halálát: a középkorú férfi barátaival ment el a tóhoz, amikor egyszer csak eltűnt.

Mind a két férfi baráti társasággal ment le fürdőzni, de a mulatság mind a két esetben tragédiával végződött Fotó: Pexels

– Egy külföldiekből álló baráti társaság vasárnap késő délután jelezte a budakalászi Lupa-tó munkatársainak, hogy egy ideje nem találják egyik barátjukat. A strand biztonsági szolgálata azonnal megkezdte a keresést a parton és a hangosbemondón keresztül, a vízimentők pedig a vízben is, bár az eltűnés pontos helyszínét a férfi társai nem tudták meghatározni – írta közleményében a Lupa Strand Kft. Ekkor értesítették a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálatot is, akik búvárokkal is nekiláttak a keresésnek. Sajnálatos módon már csak holtan került elő az esti órákban:

– A baráti társaság elmondása szerint a társuk nem volt jó úszó, számukra is megdöbbentő, hogy a homokkal feltöltött, sekélyebb parti szakaszról miért merészkedhetett mélyebbre – írták. Hozzátették: őszinte részvétüket fejezik ki a férfi családjának.

Ezzel majdnem egy időben a nyékládházi Gólem-tavon is tragédia történt. Ott egy fiatal férfi a barátaival ment el fürdőzni szombaton, azonban egyszer csak nem bukkant fel a vízből, holttestét csak később találták meg. A Borsod 24 úgy tudja, hogy a férfi étkezés után, jóllakottan, ittas állapotban ment fürdeni, de nem tudott úszni.

A fiatal V. Alexet azóta százak gyászolják, a mindig mosolygós, kedves férfit mindenki szerette, aki csak ismerte.

– Nemrégiben még beszéltünk, egyszerűen nem hiszem el. Alex mindig vidám volt, nevetős és kedves, elképesztően fog hiányozni. Ő az az ember, akit biztosan nem felejtek el soha sem, örökké megőrzöm őt, egészen addig, míg fent újra találkozunk – mondta róla egyik ismerőse.

– Itt hagytál minket, a szívünkből elvittél egy darabot. Csak az üresség és a fájdalom maradt utánad. Mindenki elmondhatatlanul szeretett téged. Mindennél jobban fogsz hiányozni nekünk – írta búcsúszavait közösségi oldalán anyukája.

Családja a közösségi oldalán kért mindenkit: ne gyászruhában menjenek a temetésre.

Mindenki olyan ruhát vesz fel, amilyet szeretne. Ha zöldet, ha fehéret, ha feketét, ha trógereset, mindenki, amit érez. Legyen olyan, amilyen Alexnek tetszett volna. Mindenkit várunk, aki ismerte és szerette. Mindenki egy szál rózsát hozzon magával maximum!

– kérték a gyászoló ismerősöket.

Nem ez az első hasonló tragédia. Mint a Bors is megírta: Barton egy fiatal anya és kislánya is vízben lelte halálát az elmúlt napokban.