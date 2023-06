Fészküket kereső tyúkok a Generali Gyerek Szigeten

A legkisebbeket a Jana Babajátszóház- és pihenőparkban várják játszószőnyeggel, fejlesztő játékokkal, külön gondolva a babák etetésére és pelenkázására, amire külön sátrakban lesz majd lehetőség, a babakocsikra pedig – igény szerint - őrző szemek vigyáznak a Babakocsi parkolóban.

Kukutyinban, a kicsiny falucska közepén a Mester Téren , a régi már-már elfelejtett mesterségekkel ismerkedhetnek a gyerekek, a házacskákban konyha, rajzolós szoba és babaházikó, a falu szélén horgásztó, hintaállatok, fészküket kereső tyúkok is várják a sok- sok városi gyereket. A Gyerek Paradicsomban Gasztrokaland programon megillatolhatók a friss fűszernövények, a Mini Piacon pedig igazi zöldségek, gyümölcsök sorakoznak, amiket lehet játékosan kínálni-venni, miközben olyan különlegességek is kézbe kerülnek, mint a batáta, csicsóka, vagy akár többféle színű cukkini.

A Karamella Cirkuszvilágból nem hiányozhatnak a bohócok rezidenciái sem: ismét beleshetnek az érdeklődők a csak itt megtalálható Bohóclakás ajtaján, a Poronty Cirkuszban pedig olyan, „interaktív” cirkuszi produkciókkal készülnek, amelyekben bűvészt, zsonglőrt, és zenei produkciókat és bohóctréfákat is láthatnak a lurkók.

Aki egyszerűen csak mozogni akar, azt a Sport- és Kalandparkban vagy az Óriás Ugrálóvárban várják, vagy akár számháborúzhat a cserkészekkel, esetleg a Kaboló tanítványok segítségével ismerkedhet a légtornászélet kihívásaival. Az egyik legnépszerűbb helyszín a Generali Akadálypálya, ahol a látogatók ifjú Ninjaként próbálhatják ki magukat a 15 elemes pályán. A Generali Nagy Családi Kalandjátékban a családtagok egymással együttműködve, logikai és ügyességi feladatokat megoldva jutnak el az izgalmas nyereményhez, sőt a kalandozás mellett már a legkisebbek is megismerkedhetnek a jótékonykodás fontosságával, játékos módon. A játék végén a Generali Adománybüfében falatozhatnak és egyúttal támogathatnak egy jó ügyet is: a The Human Safety Net program által megálmodott különleges szülő-gyermek tábor megvalósítását. A két Generali egészségügyi szűrőbusz fedélzetén ingyenes prevenciós szűrővizsgálatokat tartanak, amíg a gyerekek mulatoznak érdemes 15 percet az egészségünkre szánni.

Az ALDI KIDS helyszín óriástársassal, kifestőkkel és ügyességi játékokkal várja a kicsiket, Ganz és MOM Rádióklub sátrában amatőr rádiózhatnak az érdeklődők, a Retro Videojáték Sátor pedig igazi szülő-gyermek, nagyszülő-unoka programnak ígérkezik: 25-30-40+ éves gépek várják a játékosokat. A Hangolóra helyszínen pedig számos hangszert kipróbálhatnak a gyerekek.

A Gyerek Paradicsomban a környezettudatosság kerül a középpontba, így lehet majd kertészkedni, fűszerekkel és madarakkal ismerkedni, de a sziget élővilágát is bemutatják majd egy természetjáró séta alatt, és megtudhatunk mindent a mézgyűjtés folyamatáról, a méhész munkájáról, a nektárt adó növények virágzásáról, és arról is, hogyan lehet a méhek számára is élhető világot teremteni a városban. A Nemzetközi Duna Napon, szombaton pedig híres nagy folyónk élővilágát ismerhetjük meg a Fővárosi Állat- és Növénykert sátrában, ahol színes programokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várják a kis fesztiválozókat. Aki a falusi élet mellet a vidék állataival is megismerkedne, azt pedig várja az Állatsimogató, a Kézműves Palotában pedig az alkotókedvűek találhatnak remek elfoglaltságokat.

A három nap alatt játékos formában ismerkedhetnek a legkisebbek a biztonságos közlekedés alapelveivel, bővíthetik tudásukat balesetmegelőzési ismeretekkel és sok praktikus hétköznapi tudással. De lehet majd barkácsolni, növényt ültetni, tereplépkedni, társasozni, gyurmázni, kutyás programokon részt venni, zsonglőrködni.