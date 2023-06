„Fejjel érkeztem a földre” – megdöbbentő kerékpáros balesetet Újpesten

Épp, hogy elindultam otthonról, a Görgey Artúr utcán haladtam mint máskor is, amikor láttam, hogy a távolban egy férfi éppen a tilosban kel át az úton, miközben hosszú pórázra eresztett kutyája már a járdán volt, illetve másodpercekkel utána már az állat és az ember is elfoglalta a kerékpárutat. A férfi is észlelt engem, fékezni már nem tudta, így elrántottam a kormányt, hogy elkerüljem az ütközést.