Többen is átgázoltak az elhunyt Szvoboda Bence testén? - videón a horrorbaleset pillanatai

Nem tudták megmenteni a 31 éves magyar sportoló életét, akit vasárnap, a döntő futam elején ért végzetes baleset.

Bence szervezete végül szerdán, 11.50-kor adta fel a harcot, élete legnagyobb küzdelmét veszítve el.

Mint megírtuk, Szvoboda Bence a Prágától 78 kilométerre, festői helyen felépített motokrossz pályán bukott.

Több motoros hajtott át rajta?

Az első hírek szerint esése nem volt súlyos, a tragédiát az okozta, hogy a mögötte lévő motoros áthajtott rajta. Egy német szakoldal beszámolója újabb részletekkel szolgál: eszerint nem csak egy, hanem több, mögötte érkező versenyző is átrobogott Bence testén, aki rögtön elveszítette az eszméletét. Mentőhelikopterrel került a prágai klinikára, ahol azonnal megműtötték, ám életét már az orvosi beavatkozás sem tudta megmenteni.

A szervezők eddig egy mindössze 10 másodperces összefoglalót tettek ki az oldalukra, ám néhány órája a verseny tízperces videója is láthatóvá vált.

Az áttekintő kisfilm az előfutamokkal indul és rögtön egy bukással kezdődik: már az első kanyarban többen összeakaszkodnak, ám sikerrel állítják talpra motorjaikat és folytatják a versenyt. A későbbiekben is látható bukás, és az is, ahogy a szervezők rögtön a motorosok segítségére sietnek, egyikükről még a versenygépet is le kell emelni. Bence tragédiájáról azonban szó sem esik a kisfilmben, ami idilli hangulatot áraszt a versenyről, boldog motorosok, söröző drukkerek egyvelegével. Alatta angol és magyar nyelvű, Bencéért aggódó, imádkozó bejegyzések láthatók.

Szvoboda Bence egy korábbi bemutatón Fotó: Mirkó István

Durva nyilatkozatot tett a csapatfőnök

Bence csapatfőnöke, a cseh Jan Smolek vasárnap még bizakodó volt, úgy vélte, versenyzője már túlesett a legrosszabbon. Szerda délben hívta fel lapunk, hogy a balesetről és az arról megjelent információkról kérdezzük, ám akkor meglehetősen elutasító volt. Elképzelhető, hogy nem sokkal hívásunk előtt értesült Bence halálhíréről és a gyász fájdama váltotta ki belőle a szokatlan reakciót:

Magyar újságnak nem nyilatkozom!

-mondta Smolek cseh nyelven, majd németül gyorsan elköszönt és letette a telefont.