Varga Mihály: A védelem költségvetése lesz a jövő évi

Védelmi költségvetésnek nevezte a 2024-es büdzsét a pénzügyminiszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón.

Varga Mihály / Fotó: MTI - Kovács Tamás

Varga Mihály közölte, az ingatag világgazdasági környezet, az elhibázott brüsszeli szankciós politika, valamint az elhúzódó háború hatásai Magyarországot is érintik.

„Az elért eredményeinket nem hagyjuk veszni. Ezért ilyen bizonytalan időszakban is olyan költségvetésre van szükség, amely garantálja az ország fizikai és gazdasági biztonságát” - fogalmazott. Varga Mihály azt mondta, megvédik a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket, és fenntartják az Európában egyedülálló rezsivédelmi rendszert.

A miniszter kiemelte, hogy jövőre több forrás jut a védelmi kiadásokra, a családtámogatási rendszer átalakítása mellett is megmaradnak a családi adókedvezmények, és biztosítják a rezsivédelmi alap forrásait is.

A büdzsé főbb számairól szólva közölte, 4 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak, az államháztartás hiánya 2,9 százalék lehet, az államadósság mértéke pedig 66,7 százalékra csökkenhet, az infláció éves szinten várhatóan 6 százalék lesz.

A kormány a 2024-es költségvetésben biztosítja a családok és nyugdíjasok védelmét, megmarad a családi adókedvezmény és a 13. havi nyugdíj is - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön a Kormányinfón.

A tárcavezető közölte: a kormány a mostani rendkívüli időkben is kiemelten kezeli a magyar családok, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatását, így a jövő évi költségvetésben továbbra is biztosítják Európa egyik legkedvezőbb jövedelemadóját, valamint a családi adórendszer adókedvezményei is megmaradnak.

A 2024-es költségvetés garantálja a legalább négy gyermeket nevelő és harminc év alatt gyermeket vállaló nők személyijövedelemadó-mentességét és a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességét is - tette hozzá.

Azt is kiemelte: a nyugdíjasok védelme háborús helyzetben is biztosított, marad az inflációkövető nyugdíjemelés, valamint a 2022-ben teljes egészében visszaépített 13. havi nyugdíj is.