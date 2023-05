Torokszorító fotókon a soproni tragédia

Mint arról a Bors beszámolt, robbanás történt Sopronban, az óvároshoz közeli Kossuth Lajos utca egyik háromszintes társasházában hétfő éjszaka.

Egy 91 éves férfi megsérült / Fotó: MTI - Filep István

A Sopron Média Facebook-oldalán arról tájékoztattak, hogy egy 91 éves férfi a lakásában szenvedett életveszélyes sérüléseket; a férfit kórházba szállították.

Németh Ramóna elmondta azt is, hogy a tizenkét lakásos társasház lakóinak el kellett hagyniuk az épületet.

A robbanás okát egyelőre vizsgálják - fűzte hozzá.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt közölte: tizennyolc lakó elhagyta az ingatlant, egy embert a tűzoltók kísértek le, egyet pedig még a tűzoltók kiérkezése előtt a járókelők hoztak ki. A robbanás következtében több parkoló autó is megrongálódott.

A város hivatalos médiaportálja, a Sopron Média beszámolója szerint a környező házakban is jelentős károk keletkeztek, ablakok törtek be. Kitértek arra is, hogy az érintett társasház lakóit a helyi önkormányzat saját költségén szállásolta el az éjszakára.

A közeli házak is megsérültek / Fotó: MTI - Filep István

A parkoló autókat sem kímélte a robbanás / Fotó: MTI - Filep István