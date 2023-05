Összetörtek a rajongók: bejelentette a búcsút a magyarok kedvenc rockzenekara

A magyarok szeretik a rockot. A hazai bandák is - ha tehetségesek - nagy sikereket futnak be hazánkban, ugyanakkor a külföldi együtteseket is szívesen hallgatják polgártársaink. Az Aerosmith vitathatatlanul az egyik kedvenc külföldi zenekara a magyaroknak, éppen ezért sokakat sújtott le a hír, miszerint búcsúturnéra készülnek.

Tömegek rajongtak a zenekarért. A kép illusztráció. Fotó: Pixabay

Az amerikai Aerosmith 1970-ben alapult, és azóta sikereket halmoztak sikerre. Négyszer jutalmazták őket Grammy-díjjal, és olyan megtiszteltetésekben részesültek, mint például abban, hogy zenélhettek a Super Bowl félidős műsorában, illetve hogy beiktatták őket a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Magyarországon is nagyot hódított a banda, a sikereikre pedig itthon (és külföldön is) nagyot lendített, hogy a világhírűvé vált mozifilmben, az Armageddonban is az ő zenéik hallhatók. Bruce Willis és Ben Affleck mellett Liv Tyler játsza a főszerepet, aki nem mellesleg az Aerosmith frontemberének, Steven Tylernek a lánya.