Megdöbbentő fejlemények Gabby Petito halálának ügyében: borzalmas dolgot tett a gyilkos családja

Lapunk korábban több cikkben is beszámolt arról a tragikus kisbuszos kirándulásról, amely során Gabby Petitót brutálisan meggyilkolta barátja Brian Laundrie, majd a lány nélkül tért haza az országjárásukról 2021 nyarán. Kezdetben a férfi azt állította, hogy nem tudja hol tartózkodhat 22 éves szerelme, illetve arról sem beszélt, hogy mi történt köztük a nyaralás során. A lány családja így szeptember 11-én bejelentette lányuk eltűnését. A rendőrség keresőkutyák segítségével megtalálta a fiatal lány holttestét és azonnal őrizetbe akarták venni a fiatalembert, azonban ő felszívódott.

Gabby Petito és párja a gyilkosság előtti nyaraláson /Fotó: Instagram

A megfojtott lány gyilkosát végül októberben "találták meg", ugyanis egy amerikai rezervátum területén emberi maradványokra bukkantak, amelyek egyeztek Brian Laundrie DNS-ével. A sajtóinformációk szerint egy aligátor falhatta fel a férfit a vadonban. Ezt a gyanút erősítette az, hogy csupán a fogait és a csontjait találták meg az eltűnt gyilkosnak.

Most a nyomozás legújabb részletei láttak napvilágot, és még ennél is megrázóbb, ami kiderült belőlük. A barátnője megfojtásával gyanúsított Brian családja ugyanis a rendőrségnek azt mondta, hogy nem tudják hol tartózkodhat a gyermekük, és azt állították, hogy semmilyen kapcsolatban nem állnak vele. Ezzel szemben egy levelet találtak a nyomozók, amelyben Brian édesanya azt írta fiának, hogy ha börtönbe kerülne Gaby meggyilkolása miatt, akkor süt neki egy tortát, amelyben úgynevezett "bökőt" sütne bele. Ez a börtönökben általában önvédelemre használandó tárgy egy házikészítésű szúró eszköz. A gyilkos édesanyja sejthette, hogy a férfi egész Amerika érzelmeit felkorbácsoló tette miatt a börtönben is célponttá válhat.

A levél tartalma több dolog miatt is aggályos, egyrészt ugyanis bizonyítja azt, hogy Brian családja tudott a gyilkosságról és mégis elhallgatták ezt a rendőrség elől. Másrészt azért is, mert végig kapcsolatban álltak a fiúkkal a menekülés során.

A CrimeOnline számolt be róla, hogy a bíróságon bemutatták a levelet, amelynek tartalma terhelő bizonyítékként szolgál a családtagok ellen. A végső ítéletet már csak az a tényező befolyásolhatja, hogy a fiatalember halála előtt, vagy után íródott a szóban forgó üzenet.