Kiskutyája mindvégig ott volt Ágnes mellett – holtan került elő a szombaton eltűnt néni

Ha eltűnik egy szerettünk, mindig reménykedünk a legjobban, azonban sajnos fel kell készülnünk a legrosszabbra is. A 79 éves Ágnes lánya is mindvégig reménykedett abban, hogy szeretett édesanyja előkerül. Az algyői asszony szombaton indult el sétálni a kiskutyájával együtt, azonban soha nem tért haza. A rendőrség és több keresőcsapat is azonnal a felkutatására indult. Elsősorban a Tisza árterére fókuszáltak, itt nézték át az ártéri vízpartot, a nádast és a gátkoronát ugyanis az asszony ezen a környéken szokta sétáltatni a kutyáját. Négy nappal az eltűnése után, szerda este egy Tiszán csónakázó házaspár látta meg a nénit és kutyáját, ők értesítették a hatóságokat.

Az idős asszony teste szerda este került elő Fotó: Pexels

„Köszönöm mindenkinek. Sajnos megtalálták édesanyámat, de már nem lehetett rajta segíteni!” – tudatta a tragikus hírt Ágnes lánya, aki a Ripostnak arról is beszámolt: az idős asszony alighanem megcsúszhatott, ez vezethetett a tragédiához. Szeretett és hűséges házi kedvence napokig nem volt hajlandó elmozdulni mellőle, egészen addig, amíg rájuk nem találtak.

Sajnos belecsúszott a Tiszába és kihűlt… A kiskutyája ott őrizte a parton…

– írta meg a lapnak a néni lánya.