„Mondják, hogy Feri bácsi még egy darabig bírja” - 70 éve töretlenül esztergál Feri bácsi

A XXII. kerület 87 éves esztergályosánál járt a Metropol. Hell Ferenc 70 évvel ezelőtt került szakmája bűvöletébe és azóta sem tud abból szabadulni.

Feri bácsi figyelmesen esztergál / Fotó: Bánúti Sándor

Az erdőt szerette volna járni és a természet szépségeiben gyönyörködni Feri bácsi, aki arra vágyott, hogy folyton a jó levegőn dolgozhasson, ezért vadászként képzelte el az életét. Mindezt egyetlen, ám nyomos dolog akadályozta meg bevallása szerint, az, hogy túlságosan is szereti az állatokat, így képtelen lett volna azoknak ártani, így egy teljesen más szakma, hivatás került képbe nála és esztergályos lett. Hetven év után is szereti a munkáját, akkor a legboldogabb, amikor autó és motor alkatrészeket készíthet a szeretteinek, vagy éppen magának, ám a megrendelői kívánságait is szívesen teljesíti.

Az esztergapad azért van a műhelyemben, mert a fiam öt évet, az unokám hat évet autocrossozott és amikor nyugdíjba mentem, már nem volt mivel dolgozni. Stikában bent a munkahelyen esztergáltam én dolgokat, amikor még a fiamnak kellett. De itthonra azért vettem egy padot, hogy az unokámnak is tudjak esztergálni

- osztotta meg a Metropollal.

„Megcsinálja olcsón, ha hozol neki két sört”

A mester megrendelői nem is számolnak azzal, hogy a szakember visszavonul, nekik is természetes dolog, hogy Feri bácsihoz fordulnak, ha valamire szükség van.

Egyik a másiknak mondja, hogy hát menj oda Feri bácsi, majd megcsinálja olcsón, ha hozol neki két sört, aztán jó. Mondják, hogy Feri bácsi még egy darabig bírja

Feri bácsi szerint nincs is ennél szebb szakma Fotó: Bánkúti Sándor

„Amit meg lehet csinálni, az ember azt megcsinálja”

Hell Ferenc úgy véli, szakmája eltűnőben van, köszönhetően a modern gépeknek, bár szerinte az emberi kreativitást sosem fogja helyettesíteni semmilyen gép.

Sokat kell gondolkodni, hogy mi hogy jöjjön ki és ez egy érdekes dolog

- mondta a sokat látott szakember.

„Például a féktárcsákat már nem csináltatják meg. Ah, hát elmegyünk és veszünk egy újat jelszóval”

Pedig, amit meg lehet csinálni, az ember azt megcsinálja.

- vélekedett a mester.

Hell Ferenc fiatal szakmunkásként Fotó: Bánkúti Sándor

A mester úgy érzi neki még számtalan tennivalója van és még csak gondolni sem akar arra, hogy elköszönjön az esztergapadtól.

Talán egyszer majd itt találnak az esztergapad mellett fekve

- mondta az esztergályos.

A Metropol videójában megnézheted, hogy esztergál Feri bácsi: