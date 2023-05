Felfoghatatlan: váratlanul meghalt egy 6 éves kisfiú

Teljesen összetört a focicsapat, miután vasárnap váratlanul elhunyt egy 6 éves fiúcska. Jack Stewart, aki a skóciai Dundee-ből származott, népszerű fiú volt a barátok és játékostársak között a Dundee West FC-ben, ahol mindössze három éves kora óta játszott. A klub most visszavonja a 19-es mezszámát, ezzel tisztelegve a kisfiú előtt.

Fotó: Pixabay

„A Dundee Westnél mindenkit megrendített, amikor értesült Jack Stewart május 7-i, vasárnapi hirtelen haláláról. Jack mindössze 3 éves volt, amikor elkezdett focizni nálunk, és büszkén viselte a 19-es mezt" - írta a csapat a Facebookon. Megemlítették azt is, hogy Jack édesapja, Ian mennyire támogatta a fiát és a klubot is, számtalanszor vállalt önkéntes feladatokat is.

"Minden gondolatunk Iannak, Jilliannel és Jack kishúgával, Rebeccával van. Mindent meg fogunk tenni, hogy támogassuk őket ebben a rendkívül nehéz időszakban" - folytatódott a közlemény. Bejelentették azt is, hogy a hétvégén a Dundee West minden meccsét egy perces néma csenddel kezdik, így is tisztelegve Jack előtt.