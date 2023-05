Ezért ne csodálkozz, ha pokolian fáj most a fejed!

A következő néhány napban az ország több pontján lesz eső, de fagyra nem kell számítanunk, ami mezőgazdasági szempontból nagyon jó – mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

A következő néhány napot mediterrán ciklonok fronthatásai nehezítik. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pixabay.com

„Komoly lehűlés következik, a frontérzékenyek számára ez még a fagyos időszaknál is jóval nehezebb lesz, mediterrán ciklon terhelésére kell ugyanis számítaniuk.”

Az első mediterrán ciklon délnyugat felől már csütörtökön elér minket és egészen péntek estig tart majd, míg átvonul. A rossz hír az, hogy mögötte már jön az újabb front, ami szombat este éri el hazánkat. Ennél fogva sok jóra ne számítsunk, hiszen tartósan jelentkező tüneteket tapasztalhatunk az elkövetkező néhány napban – hívta fel a figyelmet a meteogyógyász.

„Különféle terhelési fázisok jelennek meg szervezetünkön, ahogy a frontok átvonulnak hazánk területén. Alapvető panasz lesz a fejfájás és az ingadozó vérnyomás.”

– jegyezte meg a meteogyógyász, majd hozzátette:

- Sok ember esetében utóbbi mindkét irányban előfordulhat, azaz hol nagyon alacsony, hol nagyon magas is lehet. A panaszokhoz tartozik továbbá a figyelmetlenség, a fáradtság, az ingerlékenység, a szorongás, a pánikszerű tünetek, a rosszullét, a szédülés, a bizonytalanságérzet. Romlik az alvásunk minősége is, mely a többi panaszon tovább ront majd. Nem is beszélve a feszültségérzetről és az agresszivitásról, például vezetés közben - árulta el a szakértő.

Dr. Pintér Ferenc hangsúlyozta, hogy ebben a különösen nehéz időszakban kiemelten fontos, hogy csökkentsük szervezetünk terhelését, akkor is, ha nincs könnyű dolgunk.

- Aki érzékeny az időjárás változásaira, a hétvégén komolyan szenvedni fog – tette hozzá.