Ebből baj lesz: ilyen kegyetlenül próbálják szabotálni a koronázást a tüntetők

Néhány nappal a szombati koronázási ünnepség előtt tüntetők üzentek III. Károly királynak. Az éjszaka leple alatt egy hatalmas péniszt nyírtak az angliai Bath egy híres gyepébe.

Károly királyék már nagyon készülnek a nagy napra. Fotó: AFP

A királyi pázsitba nyírt fallikus motívum a helyi lakosság mellett a turisták figyelmét is felkeltette. A Royal Crescent lakói és látogatói elborzadtak, amikor meglátták, hogy mi történt. Arról nem is beszélve, hogy még a szombati koronázási ünnepség előtt lesz egy parti, éppen azon a gyepen. A vidékről érkezők utcabált tartanak majd, mely során a történelmi hagyományokra emlékeznek különféle formában. A Royal Crescent egy 30 sorházból álló sor, amely egy hatalmas félholdban helyezkedik el Bath városában, Angliában. A Royal Crescent minden évben vonzza a turistákat és sokan elámulnak a csodás gyepen is, mely a 18. századi remekmű előtt található.