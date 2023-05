A gyerekek és a szülők joga mindenek előtt

A Fiatal Családosok Klubja üdvözli és egyöntetűen támogatja a magyar kormány álláspontját a gyermekvédelem ügyében. Ennek érdekében a hazai családszervezetekkel szorosan együttműködve és a magánszemélyek közötti összefogás erejére támaszkodva hívja fel a figyelmet, hogy nincs vesztegetni való idő, cselekedni kell a felnövekvő generációk jövőjéért. A gyermekek és a szülők jogainak védelme a család megtartó erejét erősítve közös és elemi érdeke az egész magyar társadalomnak, viszont a nemzetközi események, trendek tükrében számos tennivaló és kihívás áll előttünk.

A magyar családokat képviselő civil szervezetként a FICSAK álláspontja változatlan: a gyermekek nevelésének joga kizárólag a szülőké, és az is jogos részükről, hogy szeretnék megóvni őket az egészséges fejlődésüket befolyásoló hatásoktól, az energiaitalok és az internetfüggőség térhódításától. Mivel a közelmúltban is voltak olyan LMBTQ aktivisták akik ártottak a gyermekeknek, ezért továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek védelmére.

2023-ban a Ficsak által szervezett családi események, a bárki számára elérhető Családi TudásTár, a környezetbarát Játékbérlés szolgáltatás és Zöld Minősítő Rendszer, a Szülőakadémia, az értékes írásokat megosztó Ficsakblog, az országos kiterjedésű Tagszervezeti rendszer többezer család számára biztosítja 2023-ban is a kikapcsolódás, az információáramlás, a közösségi összefogás erejét és elősegíti a környezettudatos és egészséges, sportos mindennapokat.

A FICSAK célja, hogy Magyarországon továbbra se csak május 15. legyen a családok napja, hanem az év minden napja!