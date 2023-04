Orvosi csoda: Visszatért a halálból és elmesélte, mit látott

Az 55 éves Kevin Hill egy súlyos és ritka betegséggel, a kalcifilaxissal került kórházba, mely során a kalcium a zsír- és a bőrszövetek kis vérereiben gyűlik össze, ezzel súlyos vérzéseket okozva a betegnek.

„Láttam, ahogy a személyzet körülöttem rohangál és tudtam, hogy mi következik.” (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A férfi elhalt bőre kezdte felemészteni a testét, amikor egyszer csak nagyon rosszul lett, majd néhány percre a klinikai halál állapotában volt a súlyos vérveszteség következtében. Az orvosok mindent megtettek azért, hogy újraélesszék Kevint.

Miután visszatért a halálból, a férfi olyan dolgokról számolt be, melyek az orvosait is meglepték. A doktorok úgy kezelték azután, mint valami orvosi csodabogarat, hiszen az is hihetetlen volt számukra, hogy a betegük él.

Kevin Hill elmondása szerint nem látott semmilyen fényt vagy alagutat.

Nem néztem le felülről a testemre, hanem teljesen külön váltam tőle. Olyan volt, mintha valamilyen szellemvilágban lennék, ahol mindennek a tudatában voltam. Minden nagyon békés volt és én is nagyon nyugodt voltam.

– árulta el a férfi a Daily Recordsnak.

– Amikor elkezdett ömleni belőlem a vér, akkor pontosan tudtam, hogy mi történik. Láttam, ahogy a személyzet körülöttem rohangál és tudtam, hogy mi következik. Miután megtörtént, azt is tudtam, hogy meghaltam. Aztán elaludtam, majd amikor felébredtem, életben voltam. Éreztem, hogy még nem jött el az én időm – emlékezett vissza a férfi, aki a történtek óta egészen máshogy éli mindennapjait

Kevin állítása szerint mindez ráébresztette arra, hogy mik az igazán fontos dolgok. A jelentéktelen, hétköznapi problémák miatt azóta nem idegeskedik és feleségével, az 52 éves Camille Hillel olyan jó a kapcsolata, mint eddig még soha.

A halál völgyét megjárt férfi azóta is kezelésekre jár, mert szervezete túl sok vizet köt meg amiatt, hogy három helyett két szívbillentyűje van. Emellett a lábai is fájnak még időnként, de a korábbihoz képest sokkal elviselhetőbb a fájdalma.