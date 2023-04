Németh Lajos megjósolta: 180 fokos fordulatot vesz az időjárás

Az áprilisi havazás után úgy látszik, hogy végre megérkezik az igazi tavasz. Ami azt is jelenti, hogy a héten akár 21 fok is lehet. Németh Lajos egy tulipánkertből jelentkezett be a reggeli Mokka adásába, ahol is elárulta: nem szabad csüggednünk, ugyanis a héten kellemes fordulat következik be az időjárásban.

Fotó: Markovics Gabor

Az ország kedvenc meteorológusa elsősorban mindenkit emlékeztetett arra, hogy két évvel ezelőtt szintén április közepe tájékán havazott. Akkoriban a Bakonyban hófúvás is volt, 15-20 centiméteres hó esett. De még ennél is emlékezetesebb volt 2017. április második fele. Akkor 17-től 20-ig az északi hegyvidék térségében olyan 30-60 centiméteres hó hullott.

„Szélsőségek időjárását éljük meg, és ez az éghajlat változásnak a következménye” – magyarázta Németh Lajos.

A télies tavasz, avagy a tavaszias tél kifejezésekkel a meteorológus szerint jobb, ha megbarátkozunk, mivel a jövőben is előfordulhatnak hasonló jelenségek.

„Elértük a 15 fokot. Körülbelül 15-17 fok között szokott lenni ilyenkor április tizedike tájékán a legmagasabb hőmérséklet. Ma már lesznek olyan helyek az országban, ahol 18-19 fokig melegszik fel a levegő. (...) Ez az optimista napsütéses áprilisi tavasz nem tart sokáig. Érkezik csütörtökön egy hidegfront. A hidegfront hatására csütörtökön, pénteken és szombaton esős időjárás várható” – árulta el az időjós, aki hozzátette: vasárnap megint napsütésben lesz részünk.