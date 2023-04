Négyéves kisfiú halálát okozta a részeg focista: itt a bíróság döntése

Másfél évvel ezelőtt ittasan ült volán mögé a holland focista, Rai Vloet, aki jelenleg az oroszországi Ural csapatában rúgja a bőrt. Valószínűleg azonban már nem sokáig, legfeljebb a börtön focicsapatában villanthatja meg tehetségét, a bíróság ugyanis két és fél év börtönbüntetésre ítélte őt.

A kisfiút sokan gyászolják.

Egykoron a PSV utánpótlás-válogatottjában játszott középpályásként, 2021. november 14-én azonban a rendőrség letartóztatta őt, ugyanis otthonában, Hollandiában közlekedési balesetet okozott. A baleset sajnos tragédiába fulladt, ugyanis a másik autóban utazó négyéves kisfiú az ütközés következtében az életét vesztette. A hatóság emberei azonnal a helyszínre érkeztek, ahol megvizsgálták a karambol körülményeit. Megnézték a focista véralkoholszintjét, és kiderült, hogy közel kétszerese volt a megengedettnek, tehát erősen alkohol befolyása alatt állt, ez okozhatta a tragédiát. Az alkohol mámorától feltüzelve nem tartotta be a sebességhatárt, így a maximálisan megengedett sebességet 70 kilométer/órával lépte túl – tudta meg a Nos.nl.

Rai Vloet krijgt celstraf van 2,5 jaar voor veroorzaken dodelijk ongeval — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2023

A nyomozás azonban azt mutatta ki, hogy a tragikus baleset figyelmetlenségből következett be. Miközben ugyanis a sofőr a sebességszabályozót állította be, a lábát a gázpedálon felejtette. Ekkor történt a végzetes karambol. A játékos nem óhajtotta bevallani bűnösségét. Egészen addig tagadta, hogy ő vezette a kocsit, ameddig nem bizonyították be a bűnösségét.

A focista a balesetig a Heracles Almelo csapatánál játszott, ezután azonban a csapat azonnali hatállyal megvált a játékosától. Ekkor Vloet Kazahsztánba igazolt, majd Oroszországba. Utóbbi jelenleg is otthont ad neki. Mivel külföldön él és focizik, az ítélethirdetésen nem volt jelen. Sokan attól tartanak, hogy Oroszország jelenlegi helyzete miatt megúszhatja a börtönt, ügyvédje azonban azt nyilatkozta, hogy hiába nincs most az országban, a büntetést minden bizonnyal le kell ülnie.