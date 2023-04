Magyar vezetőket is lehallgathatott az amerikai hírszerzés

Múlt héten robbant a bomba, miután titkos amerikai katonai dokumentumokat szivárogtattak ki a Pentagonból. A közösségimédia-oldalon közzétett iratok hadi terveket részleteztek elsősorban Ukrajnát illetően, de ennek kapcsán más országokkal összefüggő anyagok is nyilvánosságra kerültek.

Fotó: Pixabay

Kedden reggel a The Economist újabb részleteket közölt, amelyekből kiderül, hogy az amerikai hírszerzés ukrán tábornokokon kívül magyar, izraeli és dél-koreai hivatalos személyeket is megfigyelt telefonra telepített lehallgató készülékek segítségével. Mindez azt jelenti, hogy a CIA nemcsak az Egyesült Államok ellenségei, hanem a szövetségesei ellen is kémkedett. Elemzők szerint ez lehet az utóbbi évtized legjelentősebb hírszerzési botránya, ami mindegyik félnek árt.

Nagyon súlyos kockázatot jelent az amerikai nemzetbiztonságra a fokozottan minősített katonai dokumentumok kiszivárogtatása

– hangsúlyozta a washingtoni védelmi minisztérium vezető szóvivője. Chris Meagher elmondta, hogy a kormányzat magas rangú vezetői minden elkövetnek annak érdekében, hogy csökkentsék az eset okozta károkat, és nyomozást indítottak az ügyben.

Az Egyesült Államok tisztségviselői magas szinten egyeztetnek a partnerek és szövetségesek képviselőivel

– tette hozzá Vedant Patel külügyi szóvivő, aki szerint külön csoport alakult az információk összegzésére, valamint annak kiderítésére, hogy kinek lehetett hozzáférése a nyilvánosságra került adatokhoz.