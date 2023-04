"Azt mondták, fel sem fog ébredni" – örökre magatehetetlenné vált a focista tehetség, miután drogot szórtak az italába

Egyetlen éjjel mindent megváltoztatott a tehetséges fiatal életében. Egyetlen végzetes éjjel, ami nem csak a sportkarrierjét rabolta el tőle, de az önállóságát, sőt, majdnem az életét is A most 23 éves férfi jelenleg is állandó ápolásra szorul, ugyanis egyedül képtelen ellátni magát, emellett a rövidtávú memóriája is súlyosan sérült. Mindez azért, mert valaki drogot csempészet az italába.

Amikor a fiatal sportoló felébredt a kómából, nyaktól lefelé semmijét sem tudta mozgatni. Mára soka javult az állapota, ám még mindig nem tudja magát önállóan ellátni Fotó: GoFundMe

A brit Daniel Cain az Arsenal akadémiáján focizott, 2020. június 9-én azonban egy ismeretlen mindent elrabolt tőle: nem csak a testét, de a jövőjét és az emlékeit is. Máig nem lehet tudni, hogy került drog a fiatal italába. Barátai csak azt vették észre, hogy fura színe van a bőrének, és nem tér magához. Megkezdték az újraélesztését és riasztották a mentőket is, akik 24 percen keresztül küzdöttek, hogy a szívrohamot kapott fiú szíve újra elkezdjen verni. Ez idő alatt azonban maradandó károkat okozott az oxigénhiány. Cain kómába került, az orvosok eleinte semmi jóval nem kecsegtették a családot.

– Hajnali 3-4 körül már arra akartak felkészíteni, hogy nem fog visszajönni, de én mondtam, hogy próbálkozzanak tovább. Nem voltam hajlandó elfogadni az elvesztését – mesélte Daniel édesanyja, hozzátéve: valóságos csodaként élték meg, amikor a fiú 25 nap után magához tért a kómából. Sajnos azonban ezzel még nem értek véget a megpróbáltatások.

Nyaktól lefelé lebénult a focista

Amikor Daniel magához tért, képtelen volt megmozdulni. A nővérek látták, hogy a szemével követi őket, így tudták, hogy magánál van, de az oxigénhiány hatalmas pusztítást okozott a szervezetében. Ráadásul nem csak fizikailag: amellett, hogy nyaktól lefelé lebénult, a fiú rövidtávú memóriája is sérült. Jelenleg édesanyja gondozza a nap 24 órájában, aki arról is beszámolt: mivel épp a Covid miatt elrendelt lezárások alatt kellett alkalmazkodniuk az új helyzethez, miután hazavitték, még a kórházba sem ugorhatott be, hogy a nővérektől gondozási tanácsokat kérjen.

Daniel állapota azóta szerencsére sokat javult, sőt, szinte hihetetlen, de egy úttörő eljárásnak köszönhetően talán egyszer úja lábra állhat. A kezelés azonban igen sokba kerül, havonta 1000-2000 fontba (bő 400-800 ezer forintba), így családja jelenleg online adománygyűjtésben reménykedik.

