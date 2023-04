"Azt mondták, soha nem fog tudni járni" - magyar válogatott fia csodájáról mesélt az édesanyja

2018-ban egy szerencsétlen baleset következtében Fülöp Péter csigolyái úgy sérültek meg, hogy nyaktól lefelé szinte teljesen lebénult. A tehetséges röplabdázó fiatal azonban nem adta fel, küzdeni akarása, és a hosszú évek kemény munkájának segítségével szó szerint talpra tudott állni. Peti a kezdeti időkben csak minimális bizsergést érzett a lábában, ha hozzáértek, most pedig már két botjával rövidebb sétákra is képes.

Már két botja segítségével rövid sétákra is képes a fiatalember /Fotó: Gajdos Tímea

A balesete során Peti egy csónakból a Tiszába ugrott egy fejest, azonban a víz alatt egy részen sekéllyé vált a folyó és ott megtörtént a baj. A családja ezután azonnal kórházba szállította a fiút, ahol meg is műtötték, ezután pedig még kómába is került. Az eltelt évek alatt azonban a küzdeni akarásának, a rengeteg segítségnek és a rehabilitációnak hála talpra tudott állni. A Bors napilapnak Peti anyukája Gajdos Tímea mesélte fia csodálatos felépüléséről. A büszke asszony elárulta, hogy Peti napról napra egyre jobban fejlődik, szabadidejében is teljesíti a gyógytornán vett gyakorlatok "házifeladatait".

A baleset után azt mondták neki az orvosok, hogy soha nem fog tudni járni, mert hogy olyan sérülése van. Nyaktól lefelé négy végtagi bénult volt. Erre rácáfolt Peti és ott tart, hogy két mankóval mégis csak jár. Azt mondta a gyógytornász, hogy szépen halad, és látjuk, hogy folyamatosan fejlődik, még mindig.

Peti korosztálya egyik legtehetségesebb játékosa volt, az U20-as strandröplabda bajnokságon például aranyérmet szerzett és utolsó éveiben végig korosztályos válogatott röplabdázó volt egészen a balesetéig. Tímeától megtudtuk, nem vágyik már a versenysportra fia, azonban nagyon szívesen játszana még hobbiszinten röplabdát a felépülése után. Most azonban a következő lépés még a törzserősítés.

- A törzsstabilitásának javítása folyik most. Erre azért van szükség, mert a baleset után minden izma elgyengült. Ezért a rehabilitáció során szépen lassan elkezdték a kezeit és a lábait erősíteni, és most következik a törzsizmok edzése. Ez a feltétele annak, hogy elhagyhassa majd idővel a mankókat

- fejtette ki az édesanya.

Gajdos Tímea nagyon büszke fia küzdeni akarására, fejlődésére /Fotó: Gajdos Tímea

Te is tudsz segíteni Fülöp Petin

Április 28-án egy Sütivásárt tartanak Peti rehabilitációs költségeinek megsegítésére a szolnoki STOP Burgers Bakery & Caféban.