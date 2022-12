Bizarr karácsonyi üdvözlet egy kétgyerekes apukától - videó

A kanadai származású Remy, extrém testátalakítás függő karácsonyi hangulatba került azzal, hogy cukorkarudakat nyomkodott az orrán és az ajkán lévő lyukakba, hogy megpróbáljon világrekordot felállítani. A tetoválást kedvelő apuka rengeteg időt szentel a megszállottságnak, hiszen több mint 1300 órát töltött már tetoválással. A The Independentnek elmondta, hogy stílusosan kell megünnepelnie a karácsonyt - és az, hogy a finomságokat az arcára tűzi, a legjobb módja ennek. A férfi imádja a piercingeket is, korábban elárulta, hogy az intim piercingek fájtak neki a legjobban. 2001-ben rakatta az első piercingjét, azóta már több testmódosítást is elvégeztetett magán.

Ami a tetoválással kapcsolatos fejlődését illeti, nem úgy tűnik, hogy Remy abba akarja hagyni a furcsa hobbiját.

Minden héten tetováltatok, heti 1-3 alkalom között. Rengeteg képem és videóm van erről, idén még december 26-án is tetoválnak majd.

De annak ellenére, hogy karácsonyra jó hasznát vette az orrpiercingjeinek, nem hiszi, hogy szeretne újakat.

Egész évben nem csináltattam új piercinget, de több, mint 1300 órát töltöttem a tetoválással. Ha a Guinness Világrekordok követnék az utamat, akkor valahol 5-20 különböző világrekordom lenne.

Remy azután nyilatkozott, hogy korábban elárulta, beadta a tetoválások világrekordjára vonatkozó jelentkezését. Azt állította, hogy még mindig várja a választ, de bízik abban, hogy megnyeri a címet.

A tetoválás rajongó hozzátette: