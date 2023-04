Képtelenek megállítani a járványhullámot a határmenti településeken

Megismétlődni látszanak a pár évvel ezelőtti koronavírus járvány idején látott magatartásformák, hiszen akkor is hiába figyelmeztettek a hatóságok a járványveszélyre és a védőoltások fontosságára, ez most sem jár eredménnyel, legalább is ez derül ki a felvidéki magyar portál, a Bumm.sk cikkéből. Arról számol be a lap, hogy már tavaly jeleztek Kassa környékéről hepatitis A fertőzéseket, azok után sem nőtt a régióban a hajlandóság a térítésmentes vakcinák felvételére.

Hiába létezik ellenszer, ha nem adatják be maguknak az emberek Fotó: Adam Gregor / Shutterstock

Baljós árnyak látszódtak

Ez a fertőzés sem villámként tűnt fel, mert már 2022. év végén jelentést adtak fertőzöttekről, méghozzá a rossz hírű kassai nyomortelepről, a Luník IX-esről. Nem kétséges, hogy innen került át a vírus a környékbeli településekre, például Szepsire, ahol ez év tavaszán már járvánnyá a vált fertőzés. Elsősorban gyerek vannak a betegek között, akiket a Kassai gyermekkórházban kezelnek.

A kassai gyermekkórház egészségügyi ellátását semmiféle veszély nem fenyegeti. Az egyes kórházak képviselőivel nagyon hatékony módszerekben állapodtunk meg annak érdekében, hogy a következő időszakban a betegek számának növekedése esetén is hatékonyak legyenek a járványügyi tervek, és az egyes szervezetek közötti együttműködés is kellően hatékony legyen

– fejtette ki Michal Palkovic, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, miután megbeszélést tartott a kórházzal március végén.

A sárgaság jelei jól felismerhetőek a bőrön és a szemen is Fotó: BLACKDAY / Shutterstock

Rendkívüli állapot

Az látszik jelenleg, hogy a politikus által emlegetett hatékony módszerek egyelőre nem sikeresek, legalább is ez derül ki abból, hogy április 7-én rendkívüli állapotot hirdettek ki Szepsiben, Mecenzéfben, Jászón és Somodiban a sárgaság miatt. A statisztika aggasztó, hiszen idén év eleje óta 302 sárgasággal kapcsolatos esetet regisztráltak, ezek többségét a magyar határhoz közeli Kassa megyében - adta hírül a Paraméter.

Viszatérhetnek a már ismert intézkedések Fotó: JDzacovsky / Shutterstock

A Kassa-környéki járás előljárója, Zuzana Vozár Kakascíková igyekezett a kedélyeket megnyugtatni a covidos évek tükrében és elmondta, hogy a rendkívüli állapot kihirdetése nem jár mozgáskorlátozásokkal, kijárási tilalommal, illetve a személyes szabadságot sem fogják korlátozni, de a regionális közegészségügyi hivatal hatékonyabban ellenőrizheti majd a tömegrendezvényeket, illetve számos olyan intézkedést hozhat meg, amely megfékezheti a betegség terjedését.