Müller Cecília riadót fújt: halálos fertőzés terjed Magyarországon

Fertőző májgyulladás (Hepatitis A) járványra figyelmeztette a fővárosi egészségügyi szolgáltatókat az országos tisztifőorvos. Müller Cecília körlevelében azt kérte, az intézmények orvosai tájékoztassák a pácienseiket a vírus terjedési módjáról, a megelőzés lehetőségeiről.

Fotó: Mónus Márton / MTI

A tisztifőorvos közlése szerint 2022-ben augusztus elejéig 346 megbetegedés történt.

Ez azért minősül soknak, mert az utóbbi években rohamosan csökkent a hepatitis A-hoz köthető megbetegedések száma, míg 2016-ban összesen 699 eset volt, 2020-ban már csak huszonnyolcat regisztráltak.

Tavaly ahhoz képest még csak enyhébb emelkedést lehetett látni, akkor összesen 75 fertőzöttről számoltak be. Ehhez képest drasztikusan soknak tűnik a hét hónap alatti 346 megbetegedés, ezért a szakértők arra gyanakszanak, hogy most megjelenhetett egy új vírusvariáns Magyarországon.

A országos tisztifőorvos közlése szerint a betegséget országszerte sok helyen kimutatták, de a járvány főként Budapestet érinti, a 346 esetnek több mint a felét a fővárosból jelentették.

A hepatitis A-vírus fertőzésének főbb tünetei:

jobb oldali hasi fájdalom;

hányinger, hányás;

étvágytalanság;

láz;

ízületi fájdalom, izomfájdalom;

fáradékonyság;

sötét vizelet;

világos széklet;

viszketés;

sárgaság.

Bár eddig azt mondták, a hepatitis A nem annyira veszélyes vírus, csak pár hétig tart a betegség és nem okoz maradandó májkárosodást, a mostani vírus már halálos lehet. Arról a Bors is beszámolt, idén tavasszal és nyáron az Európában is terjedő hepatitiszváltozat már a gyermekeknek is súlyos, májátültetést eredményező megbetegedést okozott, több esetben pedig bele is haltak a kiskorúak a fertőzésbe.

Legutóbb Spanyolországból jelentettek két halálos áldozatot. Egy 15 hónapos és egy hatéves kisfiú halt meg, akiken hiába hajtottak végre májtranszplantációt, nem tudták megmenteni az életüket.

(via)