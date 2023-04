Hoppá, itt várható az országban jelentősebb havazás húsvétkor

Nagycsütörtök reggelén még többórás napsütésre számíthatunk, azt követően északkelet felől erősen megnövekszik majd a felhőzet, de csapadék csak északkeleten fordul elő. Az érintett a területeken eső, havas eső, hó egyaránt előfordulhat, mely meghatározza majd a hosszú hétvége hangulatát.

A 2022-es húsvétkor is esős, borongós időjárás várt ránk. Ez idén sem lesz másként. Fotó: Kátai Edit / MTI

Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzései alapján csütörtök délutántól elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében várható jelentősebb havazás. A Magyar Közút az érintett térségekben a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat el fogja látni, de a sofőröktől extra figyelmet kérnek, mert az autósok döntő többsége már lecserélte a téli gumikat nyárira.

A legfrissebb előrejelzési modellek alapján a tavaszi iskolai szünet első napján, csütörtök délutántól Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék síkvidéki területein 5 centimétert is meghaladó friss hó hullhat, sőt, a Zempléni-hegységben akár ennek duplája is leeshet.

Nagypénteken kelet és északkelet felől tovább növekszik a felhőzet, és több helyen fordulhat elő kisebb eső, szitálás, a hegyekben akár havas eső is. A magasabban fekvő tájakon a csütörtökön érkezett hófelhők még pénteken is okozhatnak némi nehézséget. Érdemes a megszokottnál is jóval nagyobb követési távolságot tartania az autósoknak. Emellett az is fontos, hogy mérsékelniük kell a sebességüket, hogy biztonságban közlekedhessenek a négy napos zord hétvégén.

Havazásra, hóátfúvásokra kell számítsunk a négy napos hétvégén. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com

Nagyszombaton továbbra is borongós idő jellemzi majd Magyarországot. Az ország több pontján előfordulhat kisebb eső, szitálás is. A nappali maximum hőmérséklet 11 Celsius-fok körül alakul.

Húsvétvasárnap sem számíthatunk túlzott felmelegedésre vagy igazán tavaszias időjárásra. Az erősen felhős égből szórványosan alakulhat ki kisebb eső. A nappali hőmérsékelt 9-14 Celsius-fok között ígérkezik – olvasható a Köpönyeg oldalán.

Ha minden jól alakul, akkor Hústvéthétfőn enyhe melegedés van kilátásban. A nappali és az éjszakai hőmérséklet is emelkedhet, de jellemzően borult időjárással kell számoljunk.

Az elkövetkező napok zord időjárása miatt tehát az ország több pontján, például a Kékestetőn 8cm, Sátoraljaújhelyen 8cm, Bánkúton 6cm, Szilvásváradon 5cm, Tokajon 5cm, Nagy-Hideg-hegyen 3cm, Dobogókőn 2cm, a Normafánál 2cm, Visegrádon 2cm és Mátraszentistvánon 1 cm-es hóréteg kialakulására számíthatunk, mely azonban nem marad majd meg tartósan.