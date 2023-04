Jó pár felvételi ajánlata van Amerikából Szepesi Mórnak, a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola (AISB) végzős tanulójának.

Amerikában a csúcsegyetemek „gyűjtőneve” az Ivy League, azaz Borostyán-liga. Az ezek közé tartozó legendás intézmények közül jó néhány felvette a magyar fiút: levelet küldött neki a Yale, a Princeton, a Columbia, a Wharton, a Brown, a Duke…

Sokkal több kell, mint egy jó bizonyítvány...

Ahhoz, hogy valakit felvegyenek Amerika legjobb egyetemeire, nem elég „csupán” kitűnőnek lenni, bár Mór „természetesen” volt már évfolyamelső is.

Az is sokat nyom a latban, a jelentkező hogyan él az oktatási rendszer nyújtotta lehetőségekkel, vagyis tevékenykedik-e klubokban, versenyeken, részt vesz-e más, iskolán kívüli tevékenységekben

– mondja. Ő aztán tényleg sok mindenben aktívan részt vett: volt az iskolai diáktanács elnöke, vezetett ENSZ-klubot, és remek eredményeket ért el hazai és nemzetközi vitaversenyeken. Volt Afrikában is tanulni és tanítani: télen olyan egyhetes foglalkozáson járt Szenegálban, ahol Down-szindrómás és siket diákokkal tanultak együtt. Mór remekül beszél angolul és franciául, így elboldogul a nemzetközi környezetben.

Egy elitprogramba is bejutott

Mór a világ 8. legjobb egyetemén, a Columbián egy olyan különleges programba is bekerült, amelybe 60 ezer jelentkező közül maximum 25 diákot vesznek fel.

Szenegálban egy egyhetes kurzuson vett részt (Fotó: Szepesi Mór)

De nem csak a tanulás érdekli: a hobbijaira is sok időt fordít.

Nagyon szeretem a Forma-1-et. Óriási Hamilton-szurkoló vagyok, vagyis a futam idején nincs tanulás!

– mondja mosolyogva, hozzátéve, hogy a magyar fociválogatott meccseit is mindig megnézi, nagy rajongója a fiatal mostani csapatnak.

Angol csúcsegyetemek is fölvették, de Amerikába készül

Habár a fiút több neves angol egyetemre is felvették, ő Amerikában szeretne tanulni. – Ott arra a koncentrálnak, hogy a diák minél több dologban szerezzen jártasságot, vagyis minél szélesebb körű rálátásra tegyen szert – indokolja döntését. – Most elsősorban közgazdaságtant szeretnék tanulni, de foglalkoztat az üzleti élet és a politika világa is.

Íme a felvételéről szóló levelek... (Fotó: Szepesi Mór)

Személyre szóló maileket és írott leveleket kap

Kapott már személyes emailt a Pennsylvaniai Egyetemhez tartozó Wharton oktatóitól, kézzel írt levélben biztosította őt támogatásáról a Yale felvételiztetője és a Princeton professzora is felvette már vele a kapcsolatot.

Mór egyelőre vacillál. Három hete van arra, hogy döntést hozzon. Bár szülei már most tudják, mennyire fog hiányozni a családból, megértik fiukat.

Öccse jövőre érettségizik, és neki is Amerika a célja...