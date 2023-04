Megszorító csomaggal készül Karácsony, miután a csőd szélére vitte Budapestet

Karácsony Gergely főpolgármester nemrég maga ismerte be: Budapest a csőd szélén táncol, ezért törvénytelenséget hajt végre, és nem fizeti be a "szolidaritási adót", amelyet a hátrányosabb gazdasági helyzetű települések kapnak meg. A főpolgármester ezzel gyakorlatilag beismerte, hogy nem tudja irányítani Budapestet. Pazarló, hozzá nem értő gazdálkodásának megszorító csomag lett az "eredménye": a szerdai Fővárosi Közgyűlés napirendjén szerepel Karácsonyék megszorító csomagja, amit a helyettese, Kiss Ambrus terjesztett elő "Javaslat a 2023. évi költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükséges döntések meghozatalára" címen – írja a Metropol.

Karácsony megszorító csomagjáról lesz szó a Fővárosi Közgyűlésen Fotó: Havran Zoltán

Karácsony kifogyott Tarlós pénzéből

A Karácsony Gergely által vezetett Fővárosi Önkormányzat 2019-ben 214 milliárd forint megtakarítást örökölt Tarlós Istvántól, miközben a fővárosnak nőttek az adóbevételei: iparűzési adóból például 2021-ben 20 milliárddal több folyt be, mint tervezték. 2022-ben újabb 30 milliárddal több, és most 2023-ban 76 milliárd forinttal több iparűzési adóbevételre számítanak, mint tavaly. De akkor hol a budapestiek pénze? Mire költötték?

Tarlós István nemrég a Metropolnak a következőképp fogalmazott:

A főpolgármesteri pozíciót nem Karácsony Gergelynek találták ki!

Tarlós hozzátette: "a rendszerváltozás óta nem volt arra példa, hogy egy főpolgármester a csőd szélére kormányozza városát". Mint mondja: a csőd hatásai előzetesen nehezen mérhetők.

– Nem kívánok ilyet Budapestnek. Ilyenkor jön a csődbiztos, a főpolgármester annak engedélye nélkül egy tekercs WC-papírt sem vehet.

Karácsonyra is vonatkoznak a törvények...

A törvények mindenkire vonatkoznak. Az adófizetés is mindenkire ugyanúgy kötelező: magánszemélyekre, vállalkozásokra, és önkormányzatokra is. Nem működne sem az ország, sem a települések, ha bárki önkényesen úgy döntene, hogy ő mostantól nem fizet adót. Így Karácsony Gergely nem teheti meg, hogy saját rossz gazdálkodását a törvény megszegésével, vagyis a kistelepüléseknek járó adó be nem fizetésével próbálja meg "helyretenni"...