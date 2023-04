A csőd szélére juttatta Budapestet Karácsony Gergely

A pazarlás és felelőtlen gazdálkodás miatt mára alig maradt pénz Budapest kasszájában, annak ellenére, hogy Tarlós István korábbi főpolgármester több mint 200 milliárdot hagyott tartalékul a fővárosnak, miközben évről évre nő az iparűzésiadó-bevétele a baloldal vezette Városházának – írja a Metropol.

Karácsony Gergely hiába indult 200 milliárd plusszal, mára csődközelbe került Budapest Fotó: Havran Zoltán

Karácsony Gergely szerdán sajtótájékoztatón jelentette be: a csőd szélén táncol Budapest, és persze most is a kormányra panaszkodik. Mint mondja, a főváros nem tud az állami költségvetésbe több adót befizetni, így az öt-tízmilliárd forint körüli összegek átütemezését kérik az adóhatóságtól. Furcsa ez, miközben a főváros jóval több pénzzel gazdálkodhat, mint korábban: iparűzési adóból például 2021-ben 20 milliárddal több folyt be, mint tervezték. 2022-ben 30 milliárddal több az előző évihez képest, és most 2023-ban 76 milliárd forinttal több iparűzési adóbevételre várnak a tavaly befolyt összeghez képest.

Karácsonyék pazarló gazdálkodása miatt van veszélyben a főváros

Pazarlóan gazdálkodott Karácsony Gergely, aki röpke három év alatt a csőd szélére vitte Budapestet. Az elmúlt években a főváros kiadásai egyre csak nőttek, miközben a főváros korábbi vezetése által előkészített nagyberuházásait nem folytatta, csak jelentős késéssel és átvariálással, ami miatt ezek költségei szinte kivétel nélkül az egekbe szöktek. Azaz több tízmilliárd folyt el azért, mert Karácsonyék politikai háborúskodást folytatnak érdemi munka helyett. Ennek a része az is, hogy rendszeresen a BKV leállításával próbálják fenyegetni a kormányt, és újra meg újra csődközeli helyzetet jelentenek...

A helyzeten az is rontott, hogy szintén "nagyvonalúan" finanszírozták a Városháza és cégei működését, a tanácsadói tisztségek honorálását, brüsszeli iroda fenntartását. Hogy hab is legyen a tortán, a baloldal vezette főváros a hozzáértés hiánya miatt komoly bevételektől esett el, itt van rögtön az elhibázott reklámtender ügye, amely miatt a mai napig többmilliárdos bevételnek mond búcsút Budapest, és szakmaiatlan hozzáállás miatt, még több százmillió forintos büntetést is fizetnek Karácsonyék az elhibázott közbeszerzéseik miatt. Így nem is olyan nehéz a csőd fele kormányozni egy várost, a probléma csak az, hogy mindennek a budapestiek isszák meg a levét.

A jelenlegi adatok szerint június elejére a főváros átlépi az úgynevezett mínusz 25 milliárd forintos "túlélő vonalat", augusztus végén pedig a mínusz 75 milliárdot, ami azt jelenti, hogy nyár elejére fizetésképtelenné válhat a Fővárosi Önkormányzat.

A Metropol többek közt arról is ír: évről évre nagyságrendekkel több iparűzési adót zsebel be a Városháza, azaz volt pénz. De hova lett? A cikk rámutat: a kerületek se gazdagok, mégis át tudják venni a nem működő főváros feladatait... Karácsony Gergely ráadásul még most is a főváros sanyarú rezsihelyzetéről beszél, noha a kormány épp április 18-án döntött arról, hogy az önkormányzatok rezsijét is megfelezi május elsejétől, tehát Budapestét is.