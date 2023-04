Megúszta az életfogytot, még kiszabadulhat az esztergomi szadista gyilkos

Ismét bíróság elé kellett állnia a 24 éves, felvidéki származású kettős gyilkosnak, Lórántnak, aki a gyanú szerint először Párkányban megölt egy idős férfit, majd pár nappal később Esztergomban az áldozat női gondozójával is kegyetlen módon végzett.

Enyhítettek a többszörös gyilkos ítéletén Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra

A férfi ügyét első fokon már tárgyalta a magyar bíróság. A vád szerint a nőt 2021 májusában ölte meg Esztergomban. Vitát provokált, majd brutálisan bántalmazta: először ütlegelni kezdte, majd úgy megtaposta a mellkasát, hogy a nő pár percen belül belehalt a sérüléseibe. Ezt követően a holttesttől egy vízelvezető árokban szabadult meg. A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot Lóránttal szemben. Életfogytiglant kértek rá tette miatt.

A felvidéki férfi a bíróságon többször is belezavarodott mondandójába. Arról beszélt: akkoriban folyamatosan be volt drogozva, így nem is igazán emlékszik, mi történt, mit tett. Volt, hogy azt mondta: háromszor sújtott le a nőre, pár perccel később viszont már azt állította, hogy egyáltalán nem bántalmazta az áldozatot. Végül a bíróság idén januárban életfogytiglanra ítélte a férfit, elfogadva az ügyészség álláspontját.

Ügye másodfokra került. Most jogerősen 17 év fegyházat kapott a Győri Ítélőtáblán.

Az bíróság ugyanis elfogadta a védelem érvelését, miszerint a büntetési célok eléréséhez elegendő a határozott időtartamú szabadságvesztés kiszabása.

A gyilkosnak egyébként Szlovákiában is bíróság elé kell majd állnia, miután Párkányban hasonló módon ölte meg 80 éves szállásadóját. Akkor úgy próbálta meg eltüntetni nyugdíjas áldozata holttestét, hogy azt egy 15 méter mély emésztőgödörbe lökte – terve azonban nem jött be, a test hamarosan előkerült.