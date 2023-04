Mocsokban éheztetve hanyagolta el öt gyermekét az alkoholista anya: itt a gyámügy reakciója

Vádat emeltek az ellen a kisbéri nő ellen, aki életet adott öt gyermeknek, őket azonban teljes mértékben elhanyagolta, nem főzött nekik, nem takarított, az óvodába és az iskolába ittasan ment értük. Az is kiderült, hogy a házaspár mindét felével problémák adódtak: a férj és a feleség rendszeresen veszekedtek hangosan és ittasan, és az is megesett, hogy hosszabb-rövidebb ideig a nő részegen eltűnt. Helytelen szülői magatartás miatt 2019 és 2020 között a rendőrség többször is intézkedett a családi házban, érdemben azonban most történt változás – tudta meg a Kékvillogó.

Nem gondoskodott gyermekeiről az anya. Fotó: Pixabay

A nyomozás során a hatóság emberei azt is megtudták, hogy az alkoholfogyasztás nem alkalmanként történt, hanem rendszeresen, így tehát szinte folyamatosan alkohol befolyása alatt „nevelte” gyermekeit. Nevelésnek ezt azonban nehezen lehet nevezni, sem felügyeleti, sem gondozási feladatait nem látta el. A házat nem takarította, így állandó koszban éltek a gyerekek. Emellett nem hogy nem főzött a családjának, de még élelmiszereket sem vásárolt rendszeresen. A kétéves gyermeke – kisbaba lévén – állandó figyelmet igényelt volna, ezt azonban nem adta meg. Az ötéves gyermekért többször is részegen ment az óvodába, az iskolás korú gyermekei tanulmányaira pedig egyáltalán nem figyelt: felszerelés és házi feladat elkészítése nélkül küldte őket „tanulni”.

A gyámhatóság értesült a helyzetről, és azonnal cselekedett. Elrendelték tehát, hogy védelembe kell venni a kiskorúakat, és kötelezték az anyát, hogy változtasson magatartásán. Orvosi és pszichológiai vizsgálatra küldték, hogy kivizsgálják betegségeit és az alkoholhoz fűződő viszonyát, emellett mentálhigiénés szakemberrel kellett konzultálnia. Arra is felszólították, hogy vegye fel a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, hogy konzultáljanak a gyermekei tanulmányairól.

Ennek ellenére az anya nem változtatott magatartásán, 2020 augusztusában pedig Dunaalmásra költözött. Alkoholistaként élt, elhanyagolta gyermekeit. A gyámhatóság ezért nem várt tovább, elvették tőle mind az öt gyermeket, és nevelőszülőknél és gyermekotthonban helyezték el őket.