Brutális videó az újabb tömegbalesetről - most az M5-ösön rohantak egymásba

Mint arról többször is írtunk: amellett, hogy igencsak megszaporodtak a balesetek mostanság a magyar utakon, az elmúlt hónapokban egymást érik a tömegbalesetek is. Húsvéthétfőn alig pár óra eltéréssel két autópályán is egymásba rohantak a kocsik: délelőtt az M1-es autópályán hét autó, míg pár órával később az M3-as autópályán három kocsi ütközött, nem beszélve a március elején történt katasztrofális tömegbalesetről az M1-es pályán, ahol 37 kocsi és 5 kamion ütközött össze.

A vétlen kisbusz egyik utasa sántikálva ugrik ki az autóból - Fotó: Budapesti Autósok Közössége / YouTube

Alig telt el pár nap, ismét egy csúnya baleset történt, ezúttal az M5-ös autópálya kivezető szakaszán. Az úton ugyanis hatalmas torlódás volt, a kocsik vagy álltak, vagy csak araszoltak csigalassúsággal előre, az M51-es leágazás felé.

Egy hófehér kisbusz sofőrje azonban vélhetően nem vette észre vagy éppenséggel későn észlelte a feltorlódott autósort, és egyenesen az előtte gurulgató kocsinak csapódott.

Az esetről döbbenetes felvétel is készült, a Budapesti Autósok Közösségének egyik tagja fedélzeti kamerája ugyanis pont rögzítette a képsorokat. Ezen jól látszik, hogy a kisbuszos vélhetően későn észlelte az előtte kialakuló dugót, és csak az utolsó pillanatban fékezhetett, így szinte lassítás nélkül csapódott az előtte éppen csak centiket előre araszoló, tehát szinte egy helyben veszteglő piros Fordba, ami egyenesen az előtte lévő kisbuszba vágódott.

Bár a felvételek alapján a kocsik alaposan összeroncsolódtak, a kamerás autó sofőrje úgy tudja, hogy csodával határos módon senki nem sérült meg komolyabban:

- Klasszikus ráfutásos baleset. Szerencsére személyi sérülés nem történt

- fűzte hozzá a videóhoz az illető. A felvételen látni, ahogy a vétlen kisbuszból az egyik utas sántikálva száll ki.