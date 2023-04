Botrányos! - Ellopták a rászorulóknak szánt kerekesszéket

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, egy XV. kerületi csoportban kért segítséget Ricsi, aki egy hajléktalant szeretett volna támogatni. A bejegyzésben elmesélte, egy olyan, utcán élő férfinak szeretne új kerekesszéket szerezni, akinek mindkét lábát amputálták, és a jelenleg használt széke már eléggé rozoga. A jó szándékú bejegyzésre – a szerző hatalmas meglepetésére – nagyon sok segítőkész ember jelentkezett, aki eladományozná használatos kívüli kerekesszékét.

Fotó: Pixabay

A budapesti férfi az Újpalotai csevegőben jelezte az embereknek, hogy egy fedél nélkülin szeretne segíteni.

–Az Akácfa utcában látom folyton. Ez az ember csakis kerekesszékkel tud közlekedni, viszont a mostani széke nagyon rossz állapotban van, már a háttámlája sincs meg – mondta el lapunknak korábban Ricsi. Az említett bejegyzés óta pedig több felajánlás is érkezett, még vidékről is jelentkeztek segíteni vágyók.

Igazából az a legfontosabb, hogy attól, mert valaki hajléktalan, nekem nincs tisztem megítélni vagy felülbírálni őt, hiszen nem tudom, mi történt vele, miért került utcára. Én erre úgy gondolok, hogy ki tudja, lehet, holnap már én is ott leszek mellette. Sosem tudhatja az ember, hogy mi vár rá

– fogalmazott a jótékony lélek.

Hurubán Richárd most újra a közösségi médiához fordult, hogy megossza az adományozókkal a hírt, hogy valaki kihasználva jóhiszeműségüket, becsapta őket.

Kedves adományozók és segíteni vágyók, sajnos a tudomásomra jutott hogy valaki vagy valakik a posztomra hivatkozva egy kerekesszéket elvittek egy kedves adományozó hölgytől.

– írta a bejegyzésben, majd hozzátette, ő minden esetben előtte telefonon egyeztet az adományozóval, mielőtt személyesen elmenne a székért.

– A felajánló hölgyel ma reggel beszéltem aki maga is megdöbbent hiszen azt hitte én vagy a kollégám voltunk. Sem én, sem a kollégám nem fogadunk el pénzt, csak és kizárólag tárgyi adományt! Mivel többen jeleztétek, hogy pénzzel is tudnátok segíteni, szépen kérlek titeket, hogy ne dőljetek be senkinek! – figyelmeztette az embereket Ricsi.

Egyelőre nem tudni mi lett a sorsa az ellopott kerekesszéknek, de az is elképzelhető, hogy valaki nyerészkedni szeretne vele, mivel ezek az egészségügyi eszközök még használtan is nagyon sokba kerülnek. A férfit, aki elvitte a kerekesszéket, egyelőre keresik.