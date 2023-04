„Anya, meghaltam?” - kérdezte a kisfiú, akit egy több száz mázsás jármű gázolt el

Felfoghatatlan az a tragédia, ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szamosszegen a kis Mózessel történt. A 11 éves kisfiút még 2021. áprilisában a saját utcájukban gázolta el egy szippantós autó. A gyermek a balesetben elveszítette az egyik lábát, valamint számos szerve is megsérült. Lapunknak édesanyja, B. Anita elevenítette fel a tragédiájukat és mesélte el kisfia legnagyobb álmát.

Fél lábbal is teljes értékű életet él a gyermek Fotó: olvasói

Már majdnem hazaért, amikor megtörtént a baj

Mintha tegnap történt volna...

- kezdte lapunknak az édesanya, aki felelevenítette, hogy Mózes nem volt suliban a Covid-járvány miatt és ő elvitte a keresztapjához, ahonnan egy idő után hazaindult a kisfiú.

- Mindig szokott szólni, hogy menjek érte, de most valamiért elfelejtette.... Én kinéztem az ablakon és megláttam az utcánkban. Azonnal kimentem hozzá, de akkor már láttam, hogy felé tart a szippantós autó...

"Anya meghaltam?"

Mózes a járda szélén állt, amikor mellette megjelent a szippantós autó.

- Elkezdtem kiabálni, hogy vigyázzon, de akkor már késő volt. Láttam, hogy elgázolja az autó a fiamat. Én azonnal összeestem, így a férjem rohant segíteni. Amikor végre oda tudtam kúszni hozzá, akkor rámnézett és azt kérdezte.

Anya, meghaltam? Én pedig mondtam neki, hogy nem kicsim, életben vagy. Itt vagy velem!

Mózes szeret játszani a testvéreivel. Fotó: olvasói

A kisfiú végig magánál volt

Mózes fejét a kocsin lévő létra találta el, ami miatt összeesett a köves úton. Bele egy pocsolyába. Ezután hajtott át rajta a több mázsás autó.

- Végig magánál volt a fiam. Még arra is emlékezett, hogy amikor az apja odaért hozzá, felkiabált, hogy leszakadt a lába! A férjem mellett egy szomszéd is rohant segíteni, ő volt az, aki

kiemelte a pocsolyából a fiam fejét és végig tartotta, míg oda nem értek a mentőhelikopterrel.

A kisfiú annyira megsérült a balesetben, hogy csípőből amputálni kellett a lábát, valamint, illetve többek között a lépe és a mája is károsodott.

Anikó azonnal összeesett, amikor kisfiát elütötte az autó. Fotó: olvasói

Biciklire vágyik

- Azt hittem, hogy sokkal jobban meg fogják viselni a történtek, de ő a rehabilitációt is nagyon ügyesen végigcsinálta. Azóta már kapott műlábat, amivel tud sétálni, focizni. Valamint a testvéreivel szokott játszani, ugyanúgy, mint bármelyik gyerek. Most volt a szülinapja, de elég szűkösen vagyunk most, így nem tudtuk igazán meglepni... - fogalmazott az anyuka, aki arról is beszélt, hogy neki és férjének segítségre van szüksége, ugyanis három gyermeket nevelnek. Mózes miatt az édesanyja nem tud dolgozni, édesapjának pedig megszűnt a munkahelye.

- Rossz anyagi helyzetben vagyunk, így nem tudok se ruhát, se cipőt venni Mózesnek. Az álma pedig egy bicikli, amivel tudna játszani. Ő nagyon ügyesen biciklizik fél lábbal, de azt mindig kölcsön kell kérni.