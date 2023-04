Akár egy katasztrófafilmben: vulkáni hamu borított be több települést

Hatalmas robbanásokkal kísérve több mint tizenöt kilométer magas füst- és hamufelhőt lövellt a levegőbe az oroszországi Kamcsatka-félszigeten lévő Sivelucs-vulkán, a kitörés miatt a térségében a legmagasabb, vörös veszélyességi fokozatot hirdették ki a légi közlekedésre.

A hamu több lakott települést is maga alá temetett, az orosz polgári védelem szerint azonban emberéletbet nem követelt a természeti katasztrófa. A műholdas felvételek értékelése alapján 200 ezer tonnányi kén-dioxid jutott a légtérbe, és a hamufelhőoszlop még a sztratoszférát is elérhette – számolt be róla az NBC.

A Moszkvától mintegy 6600 kilométerre keletre fekvő félsziget a világ egyik legnagyobb geotermikus aktivitású területe, nagyjából 30 aktív vulkánt tartanak rajta számon. Ezek között a három kilométer magas Sivelucs a világ egyik legaktívabb tűzhányója. Legemlékezetesebb esete 1956-ban volt, amikor a tűzhányó csaknem egy köbkilométer vulkanikus anyagot ontott ki magából. A mostani kitörés alig néhány nappal azután történt, hogy Kamcsatka egy másik aktív vulkánja, a Bezimjannij is működésbe lépett.