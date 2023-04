A dollárbaloldal akadályozza az uniós források megszerzését

A "dollárbaloldal" folyamatosan azért dolgozik, hogy Magyarország ne kapja meg az európai uniós forrásokat - jelentette ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Zsigó Róbert a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselőjének, Molnár Csabának a szavaira reagálva - miszerint neki hazafias kötelessége, hogy megakadályozza az uniós pénzek Magyarországra érkezését - úgy fogalmazott: felháborító, hogy mindezt egy magát magyarnak valló képviselő mondja.

Hozzátette, néhány hete a DK egy parlamenti vitában még azt bizonygatta, hogy nem ezért dolgoznak, de Gyurcsány Ferenc is újból beismerte, az EU valójában akkor ad pénzt, ha felszámolják a NER-t.

"Válaszolnia kell majd a dollárbaloldalnak arra, hogy miként dolgoztak azért, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat", hiszen a DK elnöke kétszer is elismerte, hogy így tesznek - mondta a kormánypárti politikus.

Zsigó Róbert közölte: Gyurcsány Ferenc saját szavai bizonyítják, hogy Magyarország ellen politikai boszorkányüldözés folyik, pusztán politikai zsarolásról van szó, "amelynek célja a nemzeti kormány meggyengítése, hogy a kormányt rábírják a békepárti álláspontjának megváltoztatására".

Jogsértő, amit az Európai Bizottság tesz, amikor a "dollárbaloldallal" tárgyal ebben a témában, hiszen a testület működésének alapvető szabálya, hogy pártatlanul és befolyásmentesen kell tevékenykednie - fogalmazott.

A fideszes politikus szégyenletes dolognak nevezte, ha "a baloldaliak a saját nemzetük ellen fordulnak" a hatalmi érdekeik érvényesítése érdekében. A DK elnöke ugyanis azt is elmondta egy rádióműsorban, hogy nekik ez a dolguk, hogy a nemzetük ellen dolgozzanak - tette hozzá.

A jövő évi európai parlamenti (EP-) választáson lehetőségük lesz a magyar embereknek, hogy véleményt mondjanak arról, szerintük is az-e a dolga egy magát magyarnak valló EP-képviselőnek, hogy a saját hazája ellen áskálódjon. Ebből is látszik, hogy komoly tétje van a jövő évi EP-választásnak - hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

Jelezte, a magyar kormány folyamatosan nagyon komoly tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal, de választ várnak arra, hogy kikkel, hány alkalommal folyt titkos politikai egyeztetés. Az is kérdés, hogy "demokratikus dolog-e elszaladni Brüsszelbe, és onnan nyomást gyakorolni Magyarországra".

Kitért arra, Brüsszelnek eredetileg 17 feltétele volt, Magyarország ezeket mind teljesítette határidőre, az Országgyűlés elfogadta az ehhez szükséges törvénymódosátásokat. Ezután az Európai Bizottság újabb feltételeket támasztott, majd megint újakat, de mindig szakmai, jogi, jogállamisági problémákra hivatkozva, és most kiderült, hogy erről szó sincs, "politikai boszorkányüldözés zajlik Magyarország ellen" - ismételte meg Zsigó Róbert.

Emlékeztetett arra, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter bejelentette: újabb, az Európai Bizottsággal egyeztetett igazságügyi csomagot tárgyal hamarosan az Országgyűlés, hogy az uniós források megérkezzenek.

A fideszes politikus szólt arról is, a baloldal EP-képviselői Brüsszelben havi nettó ötmillió forintnak megfelelő euróért cserébe azért dolgoznak, hogy "a magyar tanárok ne kereshessenek 800 ezer forintot", vagyis egyebek mellett a pedagógusoknak járó magasabb fizetést se lehessen kifizetni.