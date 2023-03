Terror Zuglóban: agresszív pitbull miatt retteg egy egész panelház

Egy zuglói panelház lakója a közösségi médián számolt be arról, hogy a házban élők egy veszélyes pitbulltól rettegnek. A kutya gazdája egy fiatal lány, aki ugyanabban a házban bérli lakását. Elmondása szerint még a gazdi sem tudja kontrollálni az állatot. Ha nem javul a helyet, feljelentést fognak tenni.

Félnek a lakók a kutyától (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A kétségbeesett lakó már nem tudja hogyan is védekezhetne az aggresszív állat ellen. Elmondása szerint az eben sosincs szájkosár, és gazdája láthatóan képtelen megnevelni vérengző háziállatát – írja a Metropol.

Ha találkozunk vele a lépcsőházban, hörög, morog, húzza a gazdáját és agresszívan, támadóan vicsorog felénk. Ilyenkor ki kell mennünk a lépcsőházból, hogy utat engedjünk neki.

– mesélte.

Elmondása szerint a négylábú már több embert is megtámadott, akik a házban laknak. Az ott élők tartanak attól, hogy ennek egy szörnyű tragédia lesz a vége.

Mindig van mindenkinél gázspray, hogyha esetleg megtámadna azzal tudjunk védekezni. De félek, hogy egy ilyen kutya ellen az nem lenne elég hatásos, mert ha ez a kutya egyszer valakit elkap, ott már semmi sem segít.

– mondta.

A bejegyzés alatt azonban többen is a kutya védelmére keltek.

– Nem a kutya a hibás, hanem a gazdi. Fajtától teljesen független az, hogy melyik kutya aggresszív és melyik nem. Ez mind nevelés kérdése – fejtették ki a véleményüket többen is.

Voltak akik viszont arról számoltak be, hogy egyre gyakoribbak a környéken a kutyatámadások.

– Nálunk két olyan szomszéd is van akik "véletlenül" nyitva hagyják a kaput, vagy túl alacsony a kerítés és kimennek az utcára a veszélyes kutyák. Volt már többször is, hogy megtámadtak embereket és be is jelentették. Hogy hab legyen a tortán, van itt egy aranyos óvoda is... Senki semmit nem tesz – számolt be az esetről az egyik kommentelő.

Többen is javasolták, hogy beszéljenek a gazdival és amennyiben nem javul a helyzet, fordulanak a közös képviselőhöz. Ő neki kell felszólítani a tulajdonost, hogy tartassa be a bérlőjével a kutyatartásra vonatkozó szabályokat. Ha ezután sem tapasztalnak változást, akkor érdemes kihívni a körzeti megbízottat, vagy végső esetben jegyzőhöz is fordulhatnak a lakók.