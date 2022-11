Szegedi kutyatámadás: maradandó sérülést szenvedett az édesanya, aki gyermekét védte

Abban a pillanatban, ahogy a fülemhez emeltem a telefont, a kutya rám is ugrott, ráharapott a kezemre, a másikból pedig kirepült a telefon. Ekkor még egyszer nekem ugrott, elkapta a kezem, a földre rántott és térdre is estem. Ott még rázta is jobbra-balra